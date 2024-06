Ocon na konci roku končí. Uvidíme místo něj Schumachera, nebo dalšího Australana?

Esteban Ocon je po kolizi s týmovým kolegou pod tlakem. V Kanadě navíc klesne na startovním roštu. Současná situace s tím ale nesouvisí.

Ocon na konci sezóny tým z Enstone opustí, což ale není žádné překvapení. Naopak překvapením by bylo, pokud by oba současní jezdci zůstali...

Kam Ocon zamíří a kdo ho nahradí? Letošní přestupový kolotoč může být velký, ale otáčí se velmi pomalu. Přestup Hamiltona k Ferrari nevyvolal žádný rychlý dominový efekt. Jezdecké sestavy pro příští rok jsou zatím spíše pomalu sestavovanou skládačkou.

Ocon je dalším dílkem, ale volných dílků je zatím stále mnoho. Oconova kariéra je řízena Mercedesem, ale to mu patrně až tak moc nepomůže. Jediným zákazníkem Mercedesu, kde je volno (kromě samotného Mercedesu), je Williams. V Grove by ale raději viděli za volantem svého vozu Carlose Sainze.

Další možnosti je Audi, kde je stále volná sedačka. A vyloučit nelze ani Haas. U amerického týmu je zatím jedna oficiálně volná sedačka. Hülkenberg u týmu končí a míří k Audi. Favoritem je Oliver Bearman, ale bude záležet na jeho výsledcích v prvních trénincích. Zatím má za sebou jeden ze šesti plánovaných. Další je na programu ve Španělsku.

Je ale možné, že skončí také Kevin Magnussen. Tým by pak musel hledat dalšího jezdce a Ocon může být jednou z možností.

Samozřejmě nelze vyloučit ani možnost, že Ocon místo nenajde. Sám ale tvrdí, že své plány oznámí velmi brzy.

Kdo místo něj?

Jisté je, že u Alpine je nyní volná sedačka. S ohledem na současné výsledky to není příliš atraktivní místo, ale pořád je to formule 1. Jedním z kandidátů bude Mick Schumacher, který je dnes rezervním a testovacím jezdcem Mercedesu, takže má zajímavé informace, ale také má dobré kontakty na Alpine, pro který závodí ve WEC. Mohl by také přinést sponzorské peníze.

Také druhá možnost je „doma“. Australan Jack Doohan je rezervním jezdcem Alpine. V letech 2022 a 2023 absolvoval s týmem volné páteční tréninky. Vloni byl třetí ve F2, v roce 2021 pak druhý ve F3.

Ze současných jezdců formule 1 se nabízí Čou nebo Cunoda,... k dispozici je také Bottas. Samozřejmě nelze vyloučit ani Sainze, ale pro něj by to byla spíše poslední možnost.

Ocon zřejmě odejde z týmu jako jeho nejúspěšnější jezdec. Není to překvapivé. Odjel za Alpine všech 74 závodů tohoto týmu ve F1 (když nepočítáme historii Renaultu). V nich získal pro tým přesně polovinu bodů (225 z 450), jediné vítězství (Maďarsko 2021) a dvě ze čtyř pódií (kromě Maďarska 2021 ještě vloni v Monaku).

Potvrzené jezdecké sestavy pro rok 2025