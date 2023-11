Ocon mě na večeři nepozve, ale pracovně spolu vycházíme dobře, tvrdí Gasly

Jezdec týmu Alpine Pierre Gasly promluvil o vztahu, který má se svým stájovým kolegou a krajanem Estebanem Oconem.

Když krátce před koncem loňského roku Alpine oznámil, že odcházejícího Fernanda Alonsa nahradí Pierre Gasly, stal se tým z Enstone první organizací F1 od roku 1994 s ryze francouzskou jezdeckou sestavou.

Nicméně, ačkoliv jsou Gasly a Ocon krajané, kteří se znají od dětství, vztahy mezi nimi byly v posledních letech chladné. Proto bylo otazníkem, jak bude tato spolupráce fungovat.

„Věděl jsem, že to nebude snadné,“ přiznal Gasly v podcastu Beyond The Grid.

„Měl jsem trochu obavy, jak mě přijme a jak se mnou bude pracovat. Estebana znám už dlouho, takže vím, jak pracujeme. Jsme rozdílné osobnosti, jsme prostě dva různé typy lidí, ale myslím, že nakonec spolupracujeme velmi dobře. Oba si jsme vědomi zodpovědnosti, kterou máme,“ prohlásil Francouz.

„Mým hlavním zájmem bylo dobře s ním spolupracovat, ujistit se, že z auta vytěžíme maximum a že oba míříme stejným směrem. Vždycky tu bude zdravá rivalita, jeden bude chtít porazit druhého. Nejvíce mi ale záleží na tom, aby to nemělo vliv na práci týmu a vývoj vozu,“ vysvětlil vítěz Velké ceny Itálie 2020.

„Netrávíme spolu moc času, ale když se dostaneme na okruh, tak jsme v práci. Jsme vyspělí, zodpovědní a plníme úkoly... Co se týče pracovního vztahu, tak ten je mezi námi velmi formální, ale to je vše, co mohu chtít, protože nakonec chci být jen konkurenceschopný. Vím, že mě Esteban nepozve na večeři, ale to mi nevadí“ přiblížil Gasly, který rovněž promluvil o vzájemné kolizi v úvodu sezony v Austrálii, po níž museli oba odstoupit.

„Upřímně řečeno, bylo to těžké. Všechno jsme si ale vyříkali. Přes všechno jsme se přenesli a podali jsme si ruce. Jako týmoví kolegové jsme se shodli, že si mezi sebou musíme nechávat více prostoru.“