Ocon má stále podporu svého týmu

Esteban Ocon se letos vrátil do formule 1. Jeho výsledky jsou ale zatím trochu nevýrazné. Odráží se to také v šampionátu. Daniel Ricciardo má na kontě 78 bodů a je čtvrtý, i když mu samozřejmě pomohly stupně vítězů. Za třetí místo bral 15 bodů.

Esteban Ocon je s 36 body až na 12. místě. Jeho šéf se ho však zastává. „Musí dělat to, co dělal několik posledních závodů,“ řekl Cyril Abiteboul pro Crash.net. „Bohužel se to nepromítlo do výsledků, ale bylo to z důvodů, které nemá pod kontrolou.“

Ocon nedokončil Velkou cenu Eifelu kvůli problémům s hydraulikou. Problémy měl ale už dříve.

„V případě Mugella není zcela jasné, co stálo za přehříváním brzd. Monza byla těžká. Byl to reset Estebana, způsobu, jakým společně pracujeme. Proběhla spousta diskusí. Mark Slade odvedl spoustu tvrdé práce. V oblasti závodního inženýrství není nový. Prošli společně určitými kroky.“

„Situaci musí brát pragmaticky, není to žádná katastrofa. Pokud bychom vzali body, o které přišel kvůli špatné spolehlivosti, nebyl by od Daniela daleko.“

„Ale mluvíme o Danielu Ricciardovi. Nikdy neměl tak silného týmového kolegu. Měl dobré týmové kolegy, zejména Pérez je silný, ale věřím, že Daniel je silnější.“

„Stejně jako mnoho mladých jezdců, také on je trochu netrpělivý, což vede k drobným chybám. Nemám však absolutně žádné obavy, že to s podporou týmu nebude možné napravit.“