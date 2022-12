Ocon: Letošní sezóna byla nejlepší, i když chyběl zářný výsledek

Letošní sezóna formule 1 byla podle Estebana Ocona pro něj i pro tým Alpine tou nejlepší, ačkoliv oproti minulým letům tentokrát nedosáhl na stupně vítězů.

V letech 2020 a 2021 získal Ocon stupně vítězů, před dvěma lety skončil druhý v Sachíru a vloni dosáhl v Maďarsku senzačně na svůj první triumf. Týmový kolega Fernando Alonso pak přidal ještě třetí místo v Kataru.

Lando Norris byl jediným jezdcem mimo Red Bull, Ferrari a Mercedes, kterému se letos podařilo dostat na stupně vítězů. V celkovém hodnocení Poháru konstruktérů v boji o čtvrté místo ale jeho McLaren nestačil na Alpine. Ocon dojel letos nejlépe čtvrtý v Japonsku.

„Nejvíce smutní jsme letos z toho, že jsme nedosáhli na pódium, letos jsme ale optimalizovali výsledky, z vozu dostali maximum a byli vyrovnanější. Určitě je to krok správným směrem,“ říká Ocon.

„Jako jezdec jsem se velmi zlepšil. Dostávám z vozu více, vícekrát jsem z něj dostal maximum, a jediné, co nám chybí, je zářný výsledek. Z minulého roku si pamatujeme vítězství, z toho letošního si budu pamatovat, že jsem byl mnohem blíže k perfektní sezóně než minulý rok.“

Francouze také těší, jak se Alpine v průběhu ročníku zlepšoval.

„Byl to silný rok. Byli jsme jasně za Haasem, za alfami, možná na úrovni AlphaTauri, vyvinuli jsme ale vůz a brzy dali týmu dobrou zpětnou vazbu pro vývoj vozu. Do poloviny roku jsme jako tým pokročili, pomalu, ale šli jsme nahoru. Z tohoto pohledu to byla dobrá sezóna.“