Ocon hodnotí dosavadní část sezóny známkou 6 z 10

Na body je to poměrně vyrovnané. Esteban Ocon jich získal 16, Daniel Ricciardo o 4 více. V kvalifikaci ale vládne Australan v poměru 5:1.

Podle Ocona byly v sezóně dobré okamžiky. „Ukázali jsme, že jsme schopni být rychlí,“ řekl Ocon, kterého cituje RaceFans. „Kvalifikovat se na páté místo v mé druhé velké ceně bylo pěkné. V závodě jsme pak ale promarnili příležitost. V Budapešti to šlo dolů, v Silverstone nahoru a poté dolů (ve Španělsku).“

„Pokud tedy vezmu jen dobré závody, řekl bych 7,5 z 10. Když vezmu špatné závody, můžeme celkový výkon ohodnotit šestkou. Doufejme, že se budeme zlepšovat.“

Ve Španělsku se renaultům nedařilo, i když tým i jezdci věří, že to byla jen jednorázová záležitost kvůli charakteristice okruhu.

„Jako tým jsme byli z výsledku určitě zklamáni. Od začátku víkendu nám chybělo tempo. Z místa, na které jsme se kvalifikovali, to samozřejmě nebylo snadné. Normálně máme v závodě dobrou rychlost. Měli jsme lepší tempo, než jsme měli v kvalifikaci, ale nestačilo to, abychom se mohli vrátit. Je to velmi těžké místo pro předjíždění.“

Pro Spa má dostat Ocon nový motor. „Myslím, že ve Spa bude mnohem rychlejší. Doufejme...“