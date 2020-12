Ocon doufá, že prvními stupni vítězů umlčel kritiky

Ocon se po roční přestávce letos vrátil do formule 1 s týmem Renault. Týmový kolega Daniel Ricciardo jej však pravidelně porážel a jeho maximem dosud bylo páté místo, zatímco Ricciardo už dvakrát skončil třetí.

V Bahrajnu ale Oconovi vyšla strategie jedné zastávky a po startu z jedenáctého místa si dojel pro první stupně vítězů v kariéře.

„Nemám slov. Na cílové čáře jsem plakal. Tolik emocí mi probíhalo mou myslí. Byla to z naší strany náročná sezóna. Pořád to nevycházelo, nikdy jsme ale nepřestali tlačit, tvrdě jsme pracovali a zůstávali motivovaní. To bylo velmi důležité,“ řekl Ocon.

„Ve chvíli, kdy vám věří stále méně a méně lidí je důležité, abyste si věřili vy sami a dnes se nám to podařilo. Jsem velmi šťastný, že se tvrdá práce vyplatila.“

Ocon měl v Ricciardovi velmi silného týmového kolegu. Francouz přiznal, že se Ricciardo, který v Sachíru dojel pátý, letos zlepšil.

„Daniel je fantastickým měřítkem. Jeho druhá sezóna u Renaultu je velmi slušná a udělal krok vpřed. Celkově ale cítím, že i moje zlepšení bylo dobré. Stahuji na něj ztrátu a tyto stupně vítězů jsou třešničkou na dortu.“