Ocon dostal novou podlahu a šasi. Alpine se snaží snížit hmotnost svého vozu

Alpine nezačal sezónu dobře. Zatím se mu nepodařilo získat bod a je poslední. Jeho forma je kombinací mnoha faktorů. Motor je o něco horší než pohonné jednotky soupeřů (což se do roku 2026 nezmění). Vůz není dobrý a navíc má vyšší hmotnost.

V Číně dostal Esteban Ocon novou podlahu, která je navíc namontována na nové šasi. Cílem týmu je snížení hmotnosti. Pierre Gasly dostane nové díly v Miami.

Tradičním cílem inženýrů je s trochou nadsázky postavit nelegální vůz – tedy takový, který je pod hranicí minimální hmotnosti. Na limit se pak tým dostane využitím závaží, která nejsou pouhým balastem ale pomáhají s vyvážením vozu.

Technický ředitel Ciaron Pilbeam ale nechtěl prozradit, kam se tým po úpravách dostane. „Nechci zacházet do přílišných podrobností, ale brzy se dostaneme do bodu, se kterým budeme spokojeni, abychom si mohli dopřát trochu flexibility a zároveň se pohybovat na limitu,“ řekl Pilbeam, kterého cituje Motorsport.con.

„Už jsme skoro tam a během příštího závodu nebo dvou tam budeme. Je to program, který jsme měli už před prvním závodem, a není to jedna věc – je to jen mnoho menších redukcí, které nás tam dostanou.“