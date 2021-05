Ocon dostal Alpine znovu do Q3 a vylepšil své letošní maximum

Francouzský pilot ukázal rychlost už v trénincích, kde zajel desátý, šestý a v sobotu dopoledne pátý čas. Na to navázal také v kvalifikaci, kde v Q1 i Q2 skončil dokonce čtvrtý jen za mercedesy a Landem Norrisem. V Q3 sice porazil Norrise, ale kromě jezdců mercedesu byli před ním i oba red bully a Carlos Sainz.

„Jsem s tím velmi spokojen! Děkují týmu za jejich tvrdou práci a odhodlání v posledních týdnech, které dnes udělali ten rozdíl. Udělali jsme dobrý krok mezi tréninkem a kvalifikaci a všechno šlo dobře,“ řekl Ocon.

„Víme, že to v neděli bude náročné, ale předjíždět se dá a na roštu jsou rozdíly ve směsi pneumatik, na které jezdci startují. Cílem je bodovat,“ dodal Ocon.

Alonso skončil v Q2

Stejně jako před dvěma týdny v Imole se mezi 10 nejrychlejších nedostal dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. Španěl v portugalské kvalifikaci obsadil třinácté místo.

„Dnes to nebylo snadné, počasí se od tréninku celkem změnilo. Mezi třetím tréninkem a kvalifikací jsme ztratili něco na výkonnosti, takže se na to musíme podívat a pochopit, co se stalo. Dobré je, že si pro zítřejší start můžeme zvolit pneumatiky a to nám dává více příležitostí pro strategie,“ řekl Alonso.