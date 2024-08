Ocon: Chystaná pravidla, která se týkají aerodynamiky, by měla být omezující

V roce 2026 vstoupí formule 1 do své nové éry. V platnost totiž vstoupí nejen nová pravidla, která se týkají pohonných jednotek, ale i ta, jež určují podobu monopostů i jejich aerodynamiky. Do hry by rovněž měla vstoupit tzv. aktivní aerodynamika.

FIA představila hlavní parametry chystaných pravidel, které se týkají vozů, začátkem letošního června. Některé týmy se v tomto kontextu nechaly slyšet, že jsou nové regule příliš omezující.

Jiný názor však má Esteban Ocon, který nedávno podepsal nový víceletý kontrakt se stájí Haas, k níž se připojí po skončení letošní sezony.

Podle Francouze by nové regule měly zůstat co nejpřísnější, aby se zabránilo velkým výkonnostním rozdílům mezi týmy.

„Ano, existuje zde Pohár konstruktérů, který by měl vyhrát nejlepší tým. Všechna auta by se ale měla vejít do tří nebo čtyř desetin,“ sdílel svůj pohled Ocon, jehož slova cituje Autosport.

„Pokud by tomu tak bylo, záleželo by spíše na tom, kdo odvede nejlepší práci během víkendu, než na celkovém vývoji vozu. A co máme jako fanoušci rádi? Milujeme závodění, milujeme těsné souboje kolo na kolo, milujeme spoustu soubojů o vedení, a to až do konce závodu. Mnohem méně nás zajímá, kdo má nejlepší auto, kvůli tomu není cool sledovat v neděli televizi,“ uvedl stále ještě pilot stáje Alpine.

„Jako fanoušek tohoto sportu a jako jezdec chci vidět 10 vozů, které budou schopny vyhrát víkend. Tak jako jsme to měli ve formuli 3, nebo jako tomu občas bylo v DTM,“ vysvětlil Ocon.

„Doufám, že v roce 2026 budou dělat výkonnostní rozdíly mezi vozy pohonné jednotky a nikoliv aerodynamika. Neříkám, že by to mělo být jako ve formuli E, ale podobné ano, přál bych si to. Motor má mnohem menší vliv, než si myslíte. Ano, je to výkonnostní faktor, ale je to nic ve srovnání s vývojem aerodynamiky a vším ostatním. Proto říkám, aby se pohonné jednotky nechaly tak, jak jsou, ale všechno ostatní by se mělo omezit,“ uzavřel Ocon.