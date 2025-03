Ocon: Chladící systém, který schválila FIA, není v současné podobě možné používat

Podle Estebana Ocona je zařízení příliš velké na to, aby se vešlo k jezdci do už tak velmi úzkého kokpitu, ve kterém není mnoho místa.

V souvislosti s extrémními podmínkami, které vládly během Velké ceny Kataru 2023, začala FIA pracovat na řešení, jak ulevit jezdcům v případě vysokých teplot.

Řídící orgán F1 se v tomto smyslu nakonec rozhodl využít řešení od americké společnosti Chillout Motorsports. Jejich systém Cypher Pro Micro Cooler funguje na principu speciální „košile“ či „vesty“ s integrovanými 48 metry trubiček, jimiž cirkuluje chladící směs, která pomáhá udržet tělo jezdce v optimální teplotě.

Zatímco letos bude používání systému (oproti původním předpokladům) dobrovolné, od příští sezony by mělo být jeho využívání povinné – pokud to FIA na základě počasí nařídí.

Pilot stáje Haas Esteban Ocon však upozorňuje na to, že v současné podobě není možné systém využívat. Důvod má být přitom prostý – podle Francouze je na něj v kokpitu málo místa. Součástí systému totiž není pouze vesta, ale také „zařízení“ přes které trubičky vstupují do kombinézy.

„V tuto chvíli nemůžeme chladící vestu použít. Máte hadičky všude kolem, to je v pořádku. Máte trubky vzadu, to je také v pořádku. Na boku ale máte něco, co má velikost velkého tenisového míčku,“ popsal Ocon, jehož slova cituje web Motorsport.com

„Když si ho dáte na hrudník, tak vás tlačí kvůli pásům. Když ho dáte pod sebe, tak už si nesednete...Stejně tak, když to necháte na boku. Momentálně to tedy nejde, a co jsem slyšel, mají s tím problém i ostatní. Je dobře, že nám FIA dokázala poskytnout řešení a něco vymyslet. Já to ale takhle používat nemůžu. Nechci mluvit za ostatní, ale já a ani Olie (Bearman, týmový kolega, pozn. red.) se s tím do auta nevejdeme,“ vysvětlil dále francouzský závodník, který jinak není zásadně proti využívání podobného systému.

„Není to tak, že bych byl rozmazlený a nechtěl ho používat! Vlastně by to bylo naopak. Jen se tam to zařízení nevejde,“ dodal Ocon.