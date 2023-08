Ocon: Alpine udělal díky nasazení novinek znatelný krok vpřed

Esteban Ocon si pochvaluje nejnovější balíček s vylepšeními, který Alpine nasadil během uplynulé GP Belgie ve Spa.

Alpine vstupoval do letošní sezony s tím, že chce obhájit loňské čtvrté místo v Poháru konstruktérů a vedle toho se přiblížit třem nejlepším týmům.

První polovina ročníku 2023 nicméně ukázala, že minimálně první cíl francouzská stáj splní jen velmi těžko. Deset závodů před koncem sezony ji totiž v pořadí konstruktérů patří šestá příčka a na čtvrté Ferrari ztrácí přes 130 bodů.

Tým z Enstone se přesto snaží situaci řešit. Během závodního víkendu ve Spa došlo k personálnímu zemětřesení (skončil mj. týmový šéf Otmar Szafnauer) a vedle toho Alpine v Belgii nasadil nový balíček s technickými vylepšeními.

Vedle upravené podlahy novinky zahrnovaly také přední křídlo, upravené speciálně pro okruh ve Spa.

Tým Alpine si nakonec z Belgie odvezl třetí místo ze sprintu, o které se postaral Pierre Gasly, a díky Estebanu Oconovi osmou příčku z hlavního závodu.

„Je velmi povzbudivé, že pokaždé, když nasadíme novinky, zdá že, že se vůz posune o krok vpřed. Můj nedělní výsledek věnuji členům týmu, kteří pracují ve Viry a v Enstone,“ prohlásil Ocon, kterého cituje Autosport.

„Rychlost, kterou jsme měli při vjezdu do zatáček byla při pohledu na to, jak málo jsme měli přítlaku, docela působivá. Je zřejmé, že vůz je mnohem stabilnější a má mnohem větší přilnavost. Bylo to velmi znatelné,“ nechal se slyšet Francouz, který do nedělního závodu startoval z 15. příčky.