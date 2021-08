Ocon, Alonso i jejich šéf. Alpine chystá před závodem 24 hodin Le Mans velkou show

Vůz Alpine s číslem 36 bude letos stát na startovním roštu závodu 24 hodin Le Mans na třetím místě za oběma hypercary Toyoty. Francouzský tým má šanci získat stupně vítězů, ale bude to mít těžké a to už jen z toho důvodu, že nasazuje jen jeden vůz. Je to bez nadsázky veterán Rebellion R13 Gibson LMP1, který byl přejmenován na Alpine A480.

Alpine to ale s motorsportem myslí v poslední době vážně. Kromě F1 chce dobýt i slavnou čtyřiadvacetihodinovku. Podle spekulací bude v Le Mans oznámen vstup do kategorie hypercarů s „opravdovým“ hypercarem. Alpine se tak zařadí k dalším automobilkám, které už v této kategorii závodí nebo se k tomu chystají. K Toyotě a Glickenhausu se v dalších letech připojí Peugeot, Ferrari, Porsche, Audi a zřejmě také Cadillac a v roce 2024 Lamborghini.

Velká show s jezdci F1

Letošní závod neodstartuje v 15:00, jak jsme byli v posledních letech zvyklí, ale až v 16:00. Letošním startérem bude John Elkann, což je opět symbolické, protože Ferrari nasadí hypercar už za dva roky. Zatímco Ferrari posílá jednoho muže, Alpine celý tým.

Ve 14:10 vyjede na Circuit de la Sarthe hned několik vozů. Za volantem monopostu F1 bude dvojnásobný vítěz 24 hodin Le Mans Fernando Alonso. Určitě nepůjde o letošní vůz, ale o jeden ze starších renaultů, který bude přebarven do barev Alpine. Půjde o netradiční podívanou. Vidět vůz F1 na více než 13 km dlouhém okruhu la Sarthe je snad ještě méně obvyklé, než ho vidět na Karlově mostě (zdravíme Red Bull).

Alonso nebude na trati sám. Nedávný vítěz závodu F1 Esteban Ocon usedne do vozu Alpine A110 GT4.

Pierre Thiriet, který v roce 2019 vyhrál Le Mans v kategorii LMP2, usedne do „svého“ vozu Alpine A470 LMP2.

Manu Guigou, vítěz Rallye Monte Carlo 2021, pojede ve voze Alpine A110 Rallye.

Nicolas Longuet, jezdec týmu Alpine eSports, předvede vůz Alpine A110 S. V něm pojede také francouzská závodnice Lilou Wadoux, která je aktuálně druhá v evropském poháru Alpine Elf.

Chybět nebude ani generální ředitel Alpine Laurent Rossi, který také usedne do Alpine A110 S.



Alpine A110 GT4, Foto: Alpine



Alpine A110 S, Foto: Alpine