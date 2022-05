Ocon a Sainz kritizuji absenci Tecpro bariéry ve 13. zatáčce

Pokud vezmeme průběh nehody, neměl to být velký náraz. Na voze Ocona se ale rozsvítila kontrolka – jezdec zažil velké přetížení. Po nehodě tak musel do lékařského centra.

Podle Ocona dosáhlo špičkové přetížení 51 G, což je „nepřijatelné“. O bariéře se podle něj mluvilo už pátek.

„Když si Carlos stěžoval řediteli závodu, všichni jsme tam byli a slyšeli to. A nic se neudělalo,“ řekl Ocon.

„Včera večer (v pátek, pozn. redakce) proběhla diskuse. Carlos řekl, že náraz byl příliš velký na to, jaký měl být. Dnes bylo cítit, že byl ten náraz obrovský. Byl to asi největší náraz v mé kariéře, abych byl fér.“

„Včera se Carlos zranil. Dnes jsem se zranil i já. FIA by měla více tlačit na naši bezpečnost. Důležité je, že jsme schopni závodit, a já budu schopen závodit také.“

Ocon prozradil, že náraz nejvíce odnesla jeho kolena. Také se domníval, že šasi mohlo být opraveno včas před kvalifikací, kdyby byla na místě bariéra Tecpro, což je s trochou nadsázky obří tvrdá matrace, která pohltí část energie a zmírní náraz. Alternativou tak trochu ze staré školy může být bariéra z pneumatik.

„Když profesionální jezdec kalibru Carlose, který závodí za Ferrari, říká něco takového jako včera, myslím, že by se to mělo minimálně vzít v úvahu a udělat maximum pro změnu.“

Ocon řekl, že „nebude zabíhat do detailů“ ohledně vysvětlení ředitele závodu Nielse Wittiche ohledně absence bariéry Tecpro, ale řekl, že si myslí, že „na tyto věci se od nynějška bude dbát.“

„Omlouvám se, že budu kritický, ale včera jsem FIA řekl, že můj náraz neměl být tak tvrdý, když to bylo při druhém rychlostním stupni. Dnes mě trochu bolel krk,“ řekl Sainz pro Sky Sports. Španěl zažil přetížení jen nepatrně nižší – 47 G.

„Říkal jsem jim, ať tam dají Tecpro, protože je to hodně tvrdá betonová zeď. Esteban havaroval a jsem si jistý, že to také cítil. A to je jedna z těch věcí, které nikdy nepochopím.“

Valtteri Bottas se domníval, že pro absenci bariéry Tecpro na výjezdu ze třinácté zatáčky „nebyl žádný důvod“, a očekává, že se o tom bude mluvit na příštím brífinku jezdců ve Španělsku.