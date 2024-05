Očekávání pro první roky s Audi? Je to bílý list papíru, tvrdí Hülkenberg

Nico Hülkenberg po letošní sezoně skončí u týmu Haas a zamíří k Saberu, potažmo k Audi – vzhledem k tomu, že se v roce 2026 z týmu ze švýcarského Hinwilu stane tovární tým německé automobilky.

Jakožto tovární tým bude mít Audi přirozeně vysoké ambice. Jak je však ze svého pohledu vidí Hülkenberg?

„Opravdu těžko říct. Zatím jde o bílý list papíru,“ uvedl německý závodník, jehož slova cituje web RacingNews365.com.

„Je určitě dobře, že nepůjde o úplně nový tým, ale pouze o přejmenovanou stáj. To znamená, že má tým veškeré potřebné know-how a výhody zavedených týmů. Dává to dobrou příležitost být od začátku konkurenceschopný. Očekávání jsou ale vždy taková, aby se úspěch dostavil co nejdříve,“ podotkl Hülkenberg, který se rovněž vyjádřil k tomu, proč si podle něj Audi vybralo zrovna jeho.

„Myslím, že cení moje zkušenosti. Stejně tak i můj úsudek a cit pro nastavení vozu,“ prohlásil 36letý závodník, který stále čeká na své premiérové pódium v F1.

„Je zřejmé, že mají velké ambice. Je to obrovský projekt s velkými ambicemi. Ježdění pro automobilku s sebou samozřejmě vždy nese velká očekávání. Tlačí zkrátka na pilu, stejně jako to dělají i špičkové týmy,“ dodal Hülkenberg.