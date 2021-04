Očekávaná bitva Mercedes – Red Bull je tu!

Když Ferrari ke konci ročníku 2019 odpadlo kvůli kontroverzním motorům úplně, svět F1 se začal ptát, kdo má na to sesadit Mercedes z trůnu? Aniž by možná tušili, že se velmi nenápadně zvedá jiný soupeř: Red Bull a Max Verstappen. A ti se letos vyzbrojili k velké bitvě!

Největší obavy obhájce titulu mistra světa F1 týmu Mercedes s Lewisem Hamiltonem se potvrdily: jeho nejsilnější soupeř se na novou sezonu dobře připravil. Red Bull s ambiciózním Nizozemcem Maxem Verstappenem a motorem Honda potvrdil, že šance na uzmutí titulu šampiona je reálná. A nyní si ji nesmí nechat uniknout mezi prsty.

Napětí fanoušků a diváků, kteří mohou všechny letošní velké ceny formule 1 sledovat na programech Sport1 a Sport2, je enormní. Mercedes totiž slavil titul mistra světa v každé sezoně od roku 2014! Ferrari se Sebastianem Vettelem v letech 2017 a 2018 Mercedes potrápilo, ale vždy jen v prvních dvou třetinách sezony. Pak Ferrari vždy výkonnostně odpadlo. Mercedes tak přišel o vážného soupeře, protože Ferrari pro léta 2019 a 2020 výrazně klesl výkon motoru, a to kvůli doposud nevyjasněným záhadným obcházením pravidel.

Mezitím se ale začal zvedat jiný soupeř, kterému už fanoušci nedávali mnoho šancí: Red Bull s motory Honda. Honda byla po obrovském fiasku s týmem McLaren v letech 2015 až 2017 na odchodu z formule 1. Uchýlila se k Red Bullu, ale japonský výrobce pohonných jednotek nakonec stejně potvrdil, že letošní ročník bude jeho posledním. Přesto dokázal Red Bull s Hondou vyhrát v uplynulých dvou společných sezonách pět velkých cen! Také díky tomu skončil Red Bull v Poháru konstruktérů na druhém místě za Mercedesem.

Přesto, nebo právě proto, že Honda odchází, rozhodla se vložit veškeré úsilí do dalšího vývoje svých motorů. Pro letošní změnu byla navíc mírně upravena technická pravidla, která mají vliv na aerodynamické vlastnosti monopostů F1. Je to disciplína, ve které je Red Bull tradičně dobrý. S velkým napětím se očekávalo, s jakou formou dva největší soupeři do letošní sezony vstoupí. Úvodní Velká cena Bahrajnu ukázala, že to vypadá na hodně vyrovnanou bitvu! Podobně jako Mercedes spoléhá na Lewise Hamiltona, má Red Bull srovnatelně silnou oporu v úžasně rychlém Maxovi Verstappenovi. Duel Hamilton – Verstappen přinesl drama, které vyústilo v rozestup pouhých tři čtvrtě sekundy v cíli závodu!

Vyhrál sice Lewis Hamilton a Mercedes, ale jejich obavy ze síly soupeře jsou na místě. Také proto, že existují limity na výkonnostním vývoji auta. Mercedes se obává, že svou výkonnostní ztrátu jen tak nedožene. S tím nesouhlasí jiní soupeři, kteří předpokládají, že bude trvat jen několik závodů, než se Mercedes dostane na svou obvyklou špičkovou úroveň. No jo, ale i kdyby se mu to povedlo, neznamená to, že Red Bull o svou vylepšenou formu přijde. Jen to potvrzuje, že na poli úžasně krásného Grand Prix závodění se můžeme těšit na hlavní bod programu, který už teď nese všechny atributy mimořádné bitvy Lewis Hamilton – Max Verstappen.

