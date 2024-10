Očekával jsem, že budu rychlý, říká Colapinto. Plán pro příští rok zatím nemá

Mladí jezdci dnes nemají před vstupem do F1 tolik najeto na reálné trati, jako tomu bylo před 20 lety, ale jsou členy jezdeckých akademií a mají také spoustu kilometrů na stále dokonalejších simulátorech. Po překvapivě dobrém a nečekaném debutu Olivera Bearmana jsme v Monze viděli úspěšný debut Franca Colapinta.

Argentinský jezdec překvapil rychlostí, výsledky i konzistentností – ale jen vnější svět. On sám prý překvapený není.

„Ne, vím, co umím, a očekával jsem, že budu rychlý,“ řekl uvolněně a sebevědomě Colapinto v rozhovoru pro Motorsport.com.

„I když jsem s autem neměl moc zkušeností, tak se tým rozhodl mě posadit do auta, takže jsem rád, že mohu týmu pomoci. Myslím, že společně jako tým odvádíme dobrou práci.“

Colapinto debutoval uprostřed sezóny a neměl moc zkušeností s letošním vozem.

„Je to těžké. V autě máte k dispozici mnoho nástrojů a spousta věcí se dá změnit. Ale učím se pokaždé, když vyjedu na trať, a prostě si na auto stále víc zvykám, stále víc si zvykám na to, jak z něj můžu vytěžit maximální výkon, a to se daří.“

Colapinto přiznává, že se mu život od Itálie výrazně změnil. „Jo, hodně se toho změnilo. Den předtím jsem ještě závodil v F2. Byl to samozřejmě velký krok vpřed, splněný sen.“

„Tuto příležitost si velmi užívám a vím, že to bude těžké, ale jako tým odvádíme skvělou práci, abych si tímto procesem učení rychle prošel. Už v našem teprve druhém společném závodě jsme získali body. Je to splněný sen, že takhle dobře spolupracujeme jako tým.“

Colapinto překvapil i svého týmového kolegu Alexe Albona, který ho za úspěšný debut chválil. Argentinský pilot si zase pochvaluje spolupráci s ním.

„Alex mi od mého příchodu do formule 1 hodně pomohl. Mít referenci, které podle mého názoru patří k nejlepší na startovním roštu, je opravdu pozitivní a pomohlo mi to od mého příchodu v Monze udělat všechny kroky mnohem rychleji. Mít takového týmového kolegu je skvělý začátek.“

Colapinto bude za Williams jezdit jen do konce roku. Od příští sezóny se týmovým kolegou Alexe Albona stane Carlos Sainz.

„Nemám tušení, co budu dělat příští rok,“ řekl Colapinto. „Samozřejmě je velmi vzrušující, že mě James chce udržet v F1, a je to něco, za co jsem vděčný, kromě příležitosti, kterou mi dal ve Williamsu.“

„Chci zůstat ve Williamsu, miluji tento tým a líbí se mi, jak pracuje a myslím, že je třeba být jim vděčný. Jsou první, kdo mi dal příležitost sedět ve voze F1. Opravdu s nimi rád pracuji a myslím, že jako tým děláme dobré kroky vpřed.“

„Rád bych v budoucnu dostal příležitost v tomto týmu. Pokud ne, nemám představu o možnostech, ale můj plán A je zůstat v týmu. Hodně do mě investovali už v juniorských kategoriích a já jsem jim za to všechno vděčný.“

„Snažím se dělat to nejlepší, co umím, a soustředit se sám na sebe. Začínají se dostavovat výsledky, což je velmi pozitivní, takže uvidíme, co dokážeme v dalších závodech. Myslím, že nás čekají dobré závody.“