Obyvatelé Milána měli netradiční budíček. Centrem projížděl Bottas ve voze F1

Valtteri Bottas projel ulicemi centra Milána. Startoval z náměstí Piazza Duomo a projížděl nejznámějšími částmi města. Patří mezi ně náměstí Piazza San Babila, Porta Nuova, majestátní hlavní nádraží, čtvrť City Life.

Spanilou jízdu městem módy zakončil přímo na ulici Gattamelata. Právě zde se v roce 1910 nacházel Portello, první výrobní závod značky Alfa Romeo. Nyní je tam prodejna značky – první showroom na světě.

Je to 112 let, co se zrodila Alfa...tedy vlastně A.L. F.A alias Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Pod názvem Alfa Romeo byla značka známá až od roku 1918.