Obrysy další fáze sezóny: 15+ závodů je reálných

Austrálie, Monako, Nizozemsko, Francie letos v kalendáři nebudou. F1 zatím potvrdila osm závodů. Co bude dál?

Před pár dny bylo potvrzeno, že se nepojede ani v Japonsku, Baku a Singapuru.

F1 by mohla po Monze zůstat na 1 až 2 závody v Evropě. Nabídka je poměrně pestrá: Hockenheim, Mugello, Imola, Algarve.

Zatím se počítá také s Ruskem, přestože se jedná o třetí nejvíce zasaženou zemi, ve které se zatím situace příliš nelepší – denně přibývá 8 tisíc nakažených. Dokonce se zvažuje možnost dvou závodů v Soči.

Asijská část bude bez Japonska a Singapuru. Formule 1 by se mohla poprvé jet ve Vietnamu. Situace okolo koronaviru je tam oficiálně dobrá. Problém může být v případě, že by se mělo jet bez diváků, což není ideální debut ve F1. Kromě toho by se po tomto závodě jelo za půl roku znovu. Pokud Vietnam nakonec vypadne, mohly by se jet dva závody v Číně.

Americký kontinent je ve hvězdách. Brazílie vypadá zatím velmi nepravděpodobně a to kvůli financím i situaci okolo koronaviru. Mexiko má o závod zájem, ale situace tam zůstává vážná. O závod v USA bude mít Liberty jako americká firma samozřejmě zájem. Austin je možný, přesun na jiný okruh (Indianapolis) je spíše nepravděpodobný, ale nelze ho vyloučit.

Finále by pak mělo proběhnout v prosinci v Bahrajnu a v Abú Dhabí. Pokud se nestane nic nečekaného, považují se tyto závody za nejjistější. Otázkou je jen počet závodů v Bahrajnu a to, zda se druhý pojede na „skoro ovále“ alias vnějším okruhu. Místní byli tímto nápadem Rosse Brawna poněkud zaskočeni, ale rozhodně ho nevylučují. Jak by to vypadlo, se můžete podívat níže.

Foto: Getty Images / Clive Mason