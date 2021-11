Obrubníky v pátek poškodily několik vozů. Podle Masiho je vše v pořádku

Jezdci si musí dávat pozor na traťové limity. Jejich podobu Michael Masi už několikrát změnil. Kromě toho si však musí dávat pozor na také na některé obrubníky.

Nikita Mazepin včera kvůli poškozenému šasi vynechal druhý trénink.

„Řekl bych, že kdyby to byla jen podlaha, bylo by to v pořádku,“ řekl Guenther Steiner, kterého cituje Autosport. „Problémem je šasi. Podlahu můžete vyměnit a můžete jet zase ven. Měl poškozený podvozek, a to je smůla.“

„Myslím, že pár lidí mělo poškozenou podlahu, my jsme měli poškození šasi a výměna šasi zabere celý den, vyměníte v podstatě auto.“

Připomeňme, že v případě šasi nejde jen o časovou náročnost výměny, ale jezdec nesmí nasadit dvě šasi za den.

„Prostě přejel obrubníky, nejel mimo trať, nebo tak něco, byl v rámci pravidel, jen přejel obrubníky. Řekl, že to cítil, protože to cítil i v zádech. Mluvili jsme s Michaelem, řekl, že jsou to normální standardní obrubníky FIA.“

Může za to vyšší rychlost

Šéf McLarenu Andreas Seidl se domnívá, že ke škodám přispěla vysoká rychlost nárazů na obrubník.

„Obrubníky jsou tady docela drsné. Dnes jsme viděli na několika autech tady v paddocku, také na našich autech, poškození karoserie z přejíždění přes tyto obrubníky. Rozhodně je to něco, na co musíme dávat pozor po zbytek víkendu.“

„Je to rychlá trať a myslím, že když je trefíte, trefíte je tvrdě. Navíc je to samozřejmě trať, která vám také umožňuje podstoupit určitá rizika a jít do šířky, protože vás to úplně nezastaví. Jezdci pravděpodobně také trochu více riskují, což může způsobit další dodatečné riziko pro díly.“

Aston Martin byl dalším týmem, který v pátek utrpěl poškození svých vozů.

„Jezdci i inženýři mají trať rádi,“ řekl Otmar Szafnauer. „Tedy až na některé agresivní obrubníky, které, jak se zdá, poškozují auta, když do nich narazíme v nepřiměřených rychlostech.“

„Poškození předního křídla, poškození podlahy, hlavně poškozené karbonové díly. Nemyslím si, že jsme jediní, viděli jste, že někteří další trpěli tvrdými nárazy na obrubníky. Nelíbí se nám to, ale okruh samotný je dobrý.“

Szafnauer připustil, že náraz na obrubník mohl sehrát roli také při problémech Lance Strolla. Ten ohlásil problém s brzdami, ale nakonec šlo konkrétně o hydrauliku.

„Nejsme si jisti hlavní příčinou, velmi dobře to mohlo být při přejíždění některých obrubníků. Praskl nám a netěsnil malý hydraulický díl.“