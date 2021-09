Obrubníky v Monze se měnit nebudou. FIA k tomu ani po poslední nehodě nevidí důvod

Obrubníky definují limity tratě. Existují ale také vyšší obrubníky (klobásy), které mají jezdce odradit ve zkracování zatáček. Někdy jsou však podobné obrubníky nebezpečné – v tom lepším případě poškodí vůz, v tom horším zafungují jako odrazový můstek. Vyprávět by o tom mohl Alex Peroni, který měl před dvěma lety v Monze děsivou nehodu.

Obrubník sehrál roli také v následcích kolize mezi Verstappenem a Hamiltonem, kdy pomohl vystřelit vůz Red Bullu na vůz Mercedesu. FIA však úpravu neplánuje.

„V této situaci si myslím, že klobásový obrubník v dané zatáčce funguje docela dobře,“ odpověděl Masi pro Autosport.

„Byla to volba jezdce. Můžete najet na obrubník, nebo jet vlevo od něj, což jsme v průběhu víkendu viděli mnohokrát.“

Masi vysvětlil, že vzhledem k tomu, že oba vozy v závodě skončily, byl incident vyšetřován až po dojetí do cíle. V opačném případě by Verstappen obdržel časový trest – podobně jako Hamilton dostal v Silverstone po jejich předchozím střetu desetisekundovou penalizaci.

„Musíte se na to dívat na základě toho, že kdyby pokračovali, byla by to časová penalizace v závodě. Oni však nepokračovali.“

„Nemůžete to srovnávat se Silverstone. Máte tu dvě auta vyřazená při jednom incidentu oproti jednomu autu vyřazenému při jiném incidentu.“