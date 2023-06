Obrovské nedorozumění, říká Russell ke kontaktu jezdců Mercedesu na konci Q2

Na konci druhé části kvalifikace formule 1 na Velkou cenu Španělska se na trati potkali piloti Mercedesu George Russell a Lewis Hamilton.

Oba britští jezdci najížděli do svého rychlého pokusu, když ve vysoké rychlosti na hlavní rovince zavadil Hamilton svým předním křídlem o zadní část Russellova vozu.

Sedminásobný mistr světa i přesto dokázal postoupit do Q3, zatímco Russell, který se už od začátku kvalifikace potýkal s problémy, byl vyřazen a skončil dvanáctý.

„Bylo to jen obrovské nedorozumění. Díval jsem se před sebe a snažil se využít větrného pytle z vozu Carlose (Sainze),“ řekl Russell.

„Byl tam ale i Lewis, musíme si tedy interně promluvit, jak k tomu došlo, protože dva týmoví kolegové, to by se nikdy nemělo stávat. Nebyla to chyba ani jednoho z nás, Lewis asi jen nevěděl, že i já začínám rychlé kolo,“ dodal.

Russell si v průběhu kvalifikace stěžoval na problémy se zahřátím pneumatik, v rychlých zatáčkách se potýkal i s poskakováním vozu.

„Každé jedno kolo kvalifikace auto nebylo dobré, mezi třetím tréninkem a kvalifikací jsme provedli drobné změny. V rychlých zatáčkách auto hodně poskakovalo. Zatáčky, které jsem v tréninku projel na plný plyn, jsem teď nemohl projet naplno, nedokázal jsem přimět pneumatiky fungovat.

„Všechno se pokazilo. Od prvního kola v Q1 jsem věděl, že to nebude dobrý den. Bylo to zvláštní, měli bychom z takových podmínek těžit, to obvykle děláme, jako tým jsme obvykle dobří, když je to náročné, dnes tomu tak ale z mé strany nebylo.“

Hamilton pátý

Lewis Hamilton obsadil v kvalifikaci na okruhu v Barceloně páté místo.

Také on se vrátil k incidentu se svým krajanem a týmovým kolegou.

„Na trať nás vyslali ve velmi odlišných časech. Když jsem byl v zahřívacím kole, nechával jsem si na čas,“ řekl Hamilton.

„Všichni svá kola začínají z 12. zatáčky. Když jsem z ní vyjel, nikdo přede mnou nebyl, tak jsem šlápnul na plyn. Začínal jsem zrychlovat, projel 13. zatáčkou a vypadalo to, že George pojede do boxů. Pokračoval jsem tedy v jízdě, když se najednou vrátil zpět na trať, což bylo pochopitelně trochu matoucí. Já ani nevěděl, že je vpředu.“

Když oba piloti za sebou najeli na hlavní rovinku, Hamilton se domníval, že mu chce Russell pomoci rozrážet vzduch.

„Začal jsem tedy využívat jeho větrného pytle a on začal uhýbat vpravo, tak jsem si řekl, že mi poskytuje větrný pytel. Jel jsem proto doleva, když se i on začal vracet zpět. Zkrátka nedorozumění.“

Na Russellovo počínání se po kvalifikaci zaměřují také sportovní komisaři, kteří celý incident prošetřují.