Obrázek z AI? Valtteri Bottas se při tvorbě fotografie pořádně namočil

Cadillac včera odpoledne potvrdil, že za něj budou jezdit Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Finský pilot návrat do F1 poměrně silně naznačil už o pár desítek minut dříve...
Valtteri Bottas se včera pochlubil netradiční fotografií. Na snímku je v obleku s motýlkem a má sluneční brýle. V jedné ruce drží plechovku s pitím a ve druhé americkou vlajku. Stojí bosý na surfovém prkně v moři.
Výtvor umělé inteligence? Odpověď poskytuje příspěvek jeho fotografa Paula Ripkeho. Ten zveřejnil několik záběrů z natáčení tohoto snímku, který už má na Instagramu přes 700 tisíc lajků.
Záběry ukazují Bottase v obleku na surfovém prkně, jak ho táhne po vodě menší loď. Minimálně jednou jezdec Cadillacu do vody i spadl.
Fotografie nebyla pořízena na otevřeném moři – vysoké vlny jsou pouze na fotografii, nikoli v krátkých videozáznamech, které Ripke uveřejnil, takže byla alespoň částečně upravena.
Týmovým kolegou Valtteriho Bottase bude Sergio Pérez. Oba vynechali letošní sezónu, ale Bottas působil v roli rezervního jezdce Mercedesu. Příští rok ho v prvním závodě s největší pravděpodobností čeká penalizace za kolizi s Kevinem Magnussenem v GP Abú Dhabí 2024.