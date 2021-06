Obrat ve druhém tréninku byl pro pole position klíčový, říká Verstappen

„Zatím to byl opravdu pozitivní víkend. Obzvlášť na trati, kde je to pro nás normálně trochu obtížnější,“ řekl Verstappen.

Valtteri Bottas byl nejrychlejší v prvním tréninku, druhý páteční trénink už vyhrál Verstappen, který Fina porazil o 8 tisícin sekundy. V sobotu dopoledne už Verstappen soupeřům nadělil třičtvrtě sekundy.

„Myslím, že ve včerejším druhém tréninku jsme udělali obrat a dnes je to ještě lepší, takže získat pole position bylo opravdu hezké. Dnes se samozřejmě nezískávají žádné body. Pro nás to ale byl skvělý den. Samozřejmě to nyní musíme dotáhnout do konce a získat těch 25 bodů, které jsme ztratili v Baku,“ připomenul Verstappen defekt, který jej vyřadil z první pozice v minulém závodě.

Pérez ve druhé řadě

Až za dvojicí jezdců Mercedesu bude stát na čtvrtém místě druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez.