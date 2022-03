Obhajoba versus návrat na trůn. Nová sezona F1 začíná

Max Verstappen bude letos závodit se startovním číslem 1. To může jen ten, kdo obhajuje v nové sezoně titul šampiona. Pilot týmu Red Bull v dechberoucím dramatickém závěru předchozí sezony dokázal sesadit z pomyslného královského trůnu Lewise Hamiltona z týmu Mercedes. Počínaje třetím březnovým víkendem začíná všechno nanovo. Ale za úplně jiných okolností. V měřítcích světa F1 se totiž hodně změnilo!

Jde hlavně o zcela nové formule. Ano, na první pohled mohou vypadat podobně: mají čtyři kola, přední i zadní křídlo a volant. Ale technicky jsou odlišené tak, že jde o největší změnu ve světě formule 1 za několik desítek let. Cílem těchto změn je učinit závodění snazší. Jednodušší tak, aby jeden pilot mohl jezdit za tím druhým s větší nadějí na souboj. Formule totiž do loňského roku za sebou vytvářela velké aerodynamické turbulence. V nich se pak jiná formule hodně špatně řídila. Proto pořadatelé F1 pro letošek zavedli pravidla, která výrazně mění konstrukční filozofii formulových aut. A to přináší zcela nové problémy.

Všechny týmy F1 si své nové formule mohly vyzkoušet během šesti dní testovacích jízd na okruzích v Barceloně a Bahrajnu, kde nová sezona začíná. Tím, že jde o zcela nové konstrukce, vyvstává řada problémů k řešení. Například Mercedes svou formuli teprve poznává a zatím to vypadá, že týmy Red Bull a Ferrari jsou na tom výkonnostně lépe. Svět formule 1 je ale rychle se vyvíjejícím prostředím a už za pár dní nebo týdnů může být vše jinak. To podle toho, jak budou týmy svá auta ladit.

Do určité míry tomu mohou pomoci nově zavedené rozpočtové limity. Znamená to, že týmy F1 podporované ‚bohatými‘ automobilkami nesmí utratit více než chudší týmy. Šance se tak srovnávají. Pokud udělá některý z ‚bohatších‘ týmů chybu ve vývoji své formule, už nemůže investovat do nového řešení, i kdyby chtěl. Letos tak existují šance na to, že se na stupně vítězů probije více outsiderů. Nakonec, kdo by si nepřál vyrovnanější šampionát?!

I letos v něm bude bojovat deset týmů a dvacet jezdců. Tým Mercedes, který letos bude obhajovat Pohár konstruktérů (stal se vloni mistrem světa), nastoupí se zajímavou jezdeckou sestavou. Po boku Lewise Hamiltona totiž bude jezdit ostře sledovaný, ultra talentovaný nováček a krajan George Russell. Hodně se očekává od Ferrari a jeho jezdců Charlese Leclerca a Carlose Sainze. Přinejmenším pro úvodní závod sezony je favoritem tým Red Bull jezdců Maxe Verstappena a Sergia Péreze.

K velkým změnám krátce před startem sezony sáhl americký tým Haas. Ten před rokem svolil k partnerství s ruským pilotem Nikitou Mazepinem a sponzorství s firmou jeho otce, ruskou společností Uralkali. Ve stínu skličujících událostí na Ukrajině ale Haas spolupráci přerušil. Vedle Micka Schumachera tak bude závodit Kevin Magnussen, který slaví nečekaný comeback. A nováček je jen jeden: Číňan Kuan-jü Čou v týmu Alfa Romeo.

Na programu je letos rekordních 23 velkých cen. Ta ruská ale byla pro dříve zmíněné důvody zrušena. Zatímco se jedná o její náhradě, nezbývá než popřát, aby letošní sezona byla alespoň z poloviny tak vzrušující, jako ta loňská!