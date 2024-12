Obětovat, či neobětovat sezónu? To je, oč tu běží. Co očekávat od nadcházející sezóny?

Není to zase tak dávno, co byla F1 poměrně dost předvídatelná. Letošní rok byl ale přesně opačný. Situace se měnila závod od závodu a někdy dokonce i v průběhu víkendu. Bude letošní rok stejný? Je to možné. Do hry ale vstoupí ještě jeden element.

Od 1. ledna budou týmy moci znovu vyvíjet vozy pro rok 2026. Teoreticky na nich mohly pracovat i teď, ale nesměli je vyvíjet v CFD simulacích a v aerodynamickému tunelu. To se nyní změní – formálně od Nového roku, prakticky od 2. ledna, protože továrny mají povinnou zimní přestávku.

V roce 2026 dojde k obrovským změnám pravidel. Týmy tak budou chtít projektu 2026 věnovat co nejvíce prostředků. Kromě peněz, které omezuje rozpočtový strop, jde také o zmíněné simulace a aerodynamický tunel.

Rozdělení prostředků na současný a příští vůz je tradičním každoročním bolehlavem všech technických šéfů týmů a inženýrů. V roce 2025 to ale bude mnohem, mnohem těžší.

V končícím roce platilo, že to, co jste se naučili na voze letos, šlo přenést do další sezony. Nemusí jít přímo o konkrétní díl, ale o zkušenost. Vozy v roce 2026 ale budou vozy úplně jiné. Menší, lehčí, s aktivní aerodynamikou a hlavně jinou podlahou. Co uděláte v roce 2025, zůstane v roce 2025.

Nová pravidla přináší velká pokušení. Obětujeme letošní rok a v příští sezóně vystřelíme ke hvězdám? Minimálně v to můžeme doufat, ale doufat bude všech 10 týmů!

Některé týmy mohou mít opačné pokušení. Týká se to zejména těch nahoře. McLaren získal titul mezi týmy, gratulujeme, ale jezdecký titul je cennější. Co když se teď otevírá pro McLaren poslední příležitost na mnoho dalších let? A co Ferrari? V neděli usedá k televizi mnoho nových fanoušků Ferrari odkojených Netflixem, kteří nebyli na světě, když Scuderia naposledy vyhrála titul. Co když bude nadcházející rok poslední příležitostí na mnoho let dopředu?

Týmy jako McLaren a Ferrari navíc budou minimálně tři vývojové cykly (prvních 6 měsíců) nejvíce omezeny ve vývoji kvůli pořadí v Poháru konstruktérů v roce 2024.

Odlišně jsou na tom týmy jako Aston Martin, Alpine, Williams a možná i Mercedes. Je pro ně snadnější obětovat sezónu a doufat ve světlé zítřky nové éry.

Mezi nebem a peklem

Rozložení sil mezi oběma projekty komplikuje také fakt, že se situace může během sezóny měnit stejně, jako se měnila letos.

Proč k tomu docházelo? Současná pravidla platná od roku 2022 měla především zlepšit předjíždění, na což se už skoro zapomnělo. Podlaha hraje díky ground effectu mnohem větší roli. Obecně platí, že čím jede vůz níže, tím více přítlaku generuje. A čím více přítlaku generuje, tím jede rychleji.

Vypadá to jednoduše, ale není. Přítlak sice s klesající výškou od země roste, ale jen do chvíle, kdy narazí na bod zlomu nebo se vůz dotkne samotné trati. Pak najednou přítlak zmizí.

Pohybovat se okolo bodu zlomu není snadné, protože v aerodynamickém tunelu se podlaha blízko země simuluje velmi špatně. Jedním z důvodů jsou samotná omezení daná pravidly. V tunelu jsou zmenšené vozy (60 %) a maximální rychlost větru je 50 m/s nebo také 180 km/h. Kritická rychlost, při které se objevují na trati problémy, je ale mnohem vyšší.

Důvodů je ale více. V tunelu se vůz samozřejmě nepohybuje. Točí se pás, který roztáčí pneumatiky. Týmy nemohou jít s vozem úplně nízko, protože by se mohla podlaha modelu vozu dotknout pásu a způsobit škody. V neposlední řadě nejsou v tunelu nerovnosti, které jsou na trati a které dost často spustí poskakování.

Na trať tak dorazíte s úsměvem od ucha k uchu, protože čísla s aerodynamického tunelu vypadají dobře, a v pátek večer utíráte studený pot z čela, protože realita na trati je jiná.

Problém s vyvážením měly letos týmy Aston Martin nebo i Red Bull. Ferrari začalo poskakovat poté, co nasadilo ve Španělsku podlahu. Mercedes měl problémy s podlahou ze Spa.

Pokud se objeví poskakování, je nutné vůz zvednout, čímž ale přijdete o přítlak, který jste v tunelu tak pracně objevili.

Inženýři už umí s těmito výzvami pracovat lépe než na začátku letošního roku. Přesto ale nezmizí a budou tady až do konce nadcházející sezóny.