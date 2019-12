Obecné i pikantní statistiky sezóny 2019

Ve vedení bylo šest jezdců

Ve vedení závodu se letos vystřídalo šest jezdců, což je stejný počet jako vloni. V roce 2018 to však byli jen jezdci prvních tří týmů (Mercedes, Ferrari, Red Bull). Letos vedl 4 kola Antonio Giovinazzi. Stalo se tak v Singapuru a to poprvé od roku 2015. Před čtyřmi lety se to v Silverstonu povedlo Massovi ve Williamsu.