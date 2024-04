Obě kolize, které vyřadily naše jezdce ze závodu v Číně, byly zbytečné, říká Mekies

Velmi nešťastně skončila letošní Velká cena Číny pro italský tým RB. V rozmezí několika desítek sekund totiž byli jezdci stáje z Faenzy vyřazeni ze závodu kvůli kolizím.

Do problémů se nejprve dostal Daniel Ricciardo poté, co do něj ve 26. kole těsně před restartem závodu zezadu naboural nepozorný Lance Stroll, zatímco naděje Júkiho Cunody skončily hned potom, co se ve 27. kole nezaviněně srazil s Kevinem Magnussenem.

Vozy Ricciarda i Cunody byly poškozeny natolik, že nemohly v závodě pokračovat. Frustraci týmu RB nemohlo zmírnit ani to, že Stroll i Magnussen dostali desetisekundové tresty.

Podlle šéfa RB Laurenta Mekiese kvůli těmto incidentům přišel jím vedený tým o šance na dobrý výsledek, zejména pak v případě Australana.

„Obě situace vypadaly jako zbytečné...Oba naše vozy nám v jednom kole vyřadili soupeři, takže to samozřejmě byla velká promarněná příležitost. Cítili jsme, že jsme bojovali o poslední bod s našimi obvyklými soupeři. Byl to pěkný a těsný boj,“ hodnotil Mekies, kterého cituje Autosport.

„Bezprostředně před vyjetím safety caru Daniel útočil na Lewise (Hamiltona, pozn. red.), takže bylo vidět, že jsme měli dobré tempo. Jsme přesvědčeni, že Daniel mohl s Nicem (Hülkenbergem) bojovat o desátou pozici. Je to ale tak, jak to je. Takové je prostě závodění,“ uvedl smířlivě Francouz.

„Uklidníjící ale je, že jsme měli opět tempo a že jsme bojovali o bod, i když se nám v pátek moc nedařilo. Také bylo hezké vidět Daniela, že předvádí výkon na takové úrovni a že dělá dobré kroky vpřed,“ uzavřel Mekies.