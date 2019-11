Obcházet limit průtoku paliva by byla špinavá hra, říká Wolff

Průtok paliva je od zavedení hybridních pohonných jednotek omezen na 100 kg za hodinu. Měří ho senzor, který ale pracuje v určitých intervalech. Red Bull měl podezření, že mimo měření dostává Ferrari do svého motoru více paliva, a tak se spíše obecně obrátil na FIA, která vydala technickou směrnici.

V USA pak Ferrari náhle zpomalilo. Souvislost s vydáním směrnice ale rázně odmítlo.

„Kdyby někdo dělal to, co objasnila technická směrnice, byla by to špinavá hra,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

„Ze způsobu, jakým byla technická směrnice formulována, vyplývá, že šlo o závažné porušení předpisů, takže nelze mluvit o šedých oblastech.“

Podle Wolffa data potvrdila, že se balíček Ferrari choval v Austinu jinak.

„Vedli jsme zrovna diskusi o datech ze závodu a rychlost vypadá velmi odlišně od posledních několika závodů. Nevím, zda jde o technickou směrnici nebo o jiný problém. Nemůžeme se podívat na to, co Ferrari dělá.“

Christian Horner naznačil, že postup Red Bullu byl standardní. Pokud by FIA dala najevo, že podobný postup je legální, pak by musela Honda také něco podobného vyvinout.

„TD (technická směrnice, pozn. redakce) je velmi jasná,“ řekl Horner. „Myslím, že to neznamená, že by někdo něco takového dělal, ale pokud tomu tak bylo, tak to bylo zjevně nelegální.“

Podle šéfa Red Bullu je pohonná jednotka velmi složitá po všech stránkách. Vysvětlení, která jsme požadovali, byla standardní věc, která se neustále odehrává mezi FIA a týmy. Vždy je dobré si to vyjasnit, než promarní úsilí.“

Foto: Getty Images / Clive Mason