Občanská válka u Red Bullu: Může skončit přestupem Verstappena k Mercedesu?

Red Bull nemohl v Bahrajnu získat více. Měl double a grand slam. Verstappen navíc vyhrál s velkým náskokem. Dokonalý start do sezóny, úsměvy, tradiční společná fotografie.

Vše ale trochu vybledlo zrhuba v 1 ráno místního času, kdy v britském tisku vyšel rozhovor s otcem Maxe Verstappena.

Pro Daily Mail Jos Verstappen řekl, že „dokud zůstává ve funkci (Horner), panuje zde napětí. Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy.“

Trochu to připomíná slavnou scénu ze známého filmu s Bolkem Polívkou. Jen Jos Verstappen je skutečně jen hostem a ne majitelem.

Jedná se o další díl seriálu, který začal před měsícem. Christian Horner byl obviněn z nevhodného chování ke kolegyni. Interní vyšetřování týmu ho očistilo. Klid ale trval jen dva dny. Na začátku víkendu v Bahrajnu někdo rozeslal odkaz na Google Drive. Na něm se nachází údajná komunikace Hornera přes WhatsApp. Pravost nelze ověřit. Už se ale spekuluje, že brzy „dorazí“ druhá část.

V neděli Telegraaf informoval, že se do situace vložil i Muhammad bin Sulajim. Prezident FIA požádal Verstappena, aby Hornera veřejně podpořil.

Je zřejmé, že se uvnitř týmu odehrává mocenský boj. Rozdělení sil i motivace zúčastněných jsou stále jen v rovině spekulací. Někteří se ale sami k jednotlivým táborům hlásí.

Výrobce energetických drinků dnes vlastní děti původních zakladatelů. Thajská část firmy alias Chalerm Yoovidhya (51 %) byl v Bahrajnu a Christian Horner si dával záležet, aby mu byl co nejblíže a objevil se s ním na mnoha fotografiích. Na opačnou stranu barikády se rozhovorem pro Daily Mail postavil Jos Verstappen. Ten ale odmítl, že by stál za únikem informací (pokud jsou obrázky pravé): „To by nedávalo smysl,“ řekl Jos Verstappen. „Proč bych to dělal, když se tu Maxovi tak daří?“

Právě smysl současných bojů je jednou z velkých záhad. Jos Verstappen mluví o tom, že další setrvání Hornera tým zničí. Realita ale může být přesně opačná. Odchod Hornera by mohl způsobit zemětřesení. A někteří možná právě na to sázejí.

Podle Motorsport.com jedna z nejzajímavějších teorií říká, že dění v Red Bullu souvisí s velkou hrou kolem smluv klíčových postav týmu.

Některé spekulace říkají (a jiné popírají), že řada klíčových lidí má ve smlouvě klauzuli, která jim umožňuje odejít, pokud odejde Christian Horner. Podobnou klauzuli má mít ve smlouvě i Adrian Newey. Má ji také Max Verstappen? Jeho smlouva s Red Bullem končí až v roce 2028.

Obecně existují dva důvody, proč můžete chtít vypovědět smlouvu – abyste si mohli vyjednat novou a lepší, nebo abyste mohli odejít jinam.

Na první pohled nedává smysl, že by měl snad Verstappen zaječí úmysly. Sedí v nejlepším autě. Má obrovskou šanci získat čtvrtý titul a favoritem bude i v příštím roce. Jenomže pak přijde rok 2026. Nové vozy, patrně i nové pneumatiky a především nové pohonné jednotky. Red Bull si je staví sám ve spolupráci s Fordem. Dokáže postavit pohonnou jednotku, která bude alespoň blízko pohonným jednotkám zkušených výrobců, jako jsou Mercedes nebo Ferrari? Nevíme.

Před měsícem se navíc otevřela možnost. Lewis Hamilton odchází k Ferrari a u Mercedesu bude volná sedačka. Místo, které by Mercedes jistě rád obsadil novou superhvězdou. Není veřejným tajemstvím, že Toto Wolff dodnes lituje, že si nechal Verstappena před jeho vstupem do F1 proklouznout mezi prsty.

Není proto divu, že velký zájem vzbudily fotografie z Bahrajnu, které zachycují Tota Wolffa a Jose Verstappena při společné diskusi. Bavili se o počasí, nebo...?

„Myslím, že jezdec si vždy vybere nejrychlejší vůz,“ řekl Toto Wolff pro Motorsport.com na dotaz, zda by mohl Verstappen příští rok jezdit za Mercedes. „O tom to v podstatě celé je. V současné době je Red Bull nejrychlejším vozem, takže to bude samozřejmě priorita.“

Je ale předčasné si představovat Verstappena ve voze Mercedesu. Jak jsme psali výše. Motivací pro zrušení smlouvy může být i uzavření nové a lepší.

A nebo tu jde o něco úplně jiného...