Obavy se naplnily, Alpine uzavírá pole

Francouzská stáj tak musí doufat, že zlepšení přinese první balíček vylepšení základního designu letošního modelu A524. Stát by se tak ale mohlo až v pátém nebo šestém závodě.

„Je to jen první podnik, jen první podnik. Nepřestáváme tlačit. Zítra nás čeká závod. Věřím vám, kluci,“ řekl Ocon do vysílačky během kvalifikace.

„Celá tato situace se nám nelíbí, nikdo nechce být vzadu. V tomhle týmu jsme všichni bojovníci. A je důležité zůstat jednotní, nevěšet hlavy a posunout se vpřed.

„Tento tým před několika lety vytvořil vítězné auto a tyto nápady vznikly na stejných místech jako teď, ve Viry a v Enstone. Můžeme všechno tohle zopakovat a věřím, že tým udělá krok vpřed.

„Každý malý detail se počítá. A věřím, že když zůstaneme jednotní a budeme všichni dohromady tlačit, získáme pár desetin.

„A pár desetin by nás dnes posunulo před dva týmy a velmi by nás to přiblížilo Q2. Všechno na konci udělá rozdíl. Není to tak, že za pět nebo šest závodů to bude stejný příběh. Zítra uvidíme, jak jsme na tom při delších jízdách. Myslím, že bychom mohli být blíže ostatním.“

Gasly ztratil sekundu

Poslední Pierre Gasly ztratil v první části kvalifikace jako jediný více než sekundu na Carlose Sainze. Za svým týmovým kolegou zaostal o téměř dvě desetiny.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduchý začátek sezóny a vypadnutí v Q1 je vždy obtížné přijmout. Z mého pohledu jsme dnes v kvalifikaci nevytěžili maximum. Bylo to velmi špatné zahřívací kolo, byl tam provoz a pneumatiky nebyly v optimálním okně,“ řekl Gasly.