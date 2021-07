Obával jsem se, že to na střední nebude stačit, vysvětlil Verstappen měkkou sadu v Q2

Pro první pokusy ve druhé části kvalifikace vyrazili jezdci Mercedesu a Red Bullu na trať na střední sadě. Pro druhý pokus však Verstappen přezul na měkkou sadu a zajel s ní nejrychlejší kolo. Spolu s týmem se tak podle svých slov rozhodl proto, že se obával, že jak se na měkké sadě zlepšovali ostatní jezdci, nemusel by mu jeho čas na střední směsi stačit na postup do Q3.

„Bylo to proto, že ostatní jeli na měkké a zlepšovali své časy. Když byl tedy můj čas na střední sadě na hraně top 10, rozhodli jsme se dokončit to kolo,“ řekl Verstappen.

Vedoucí muž průběžného pořadí přiznává, že Red Bull zatím na Hungaroringu za Mercedesem zaostává.

„Byli jsme trochu pozadu a v kvalifikaci se to znovu ukázalo. Není to, co bychom chtěli, ale stále jsme na třetím místě a uvidíme, co dokážeme.“

Pérez nestihl najet do posledního kola

Taktickou bitvu rozehráli v závěru kvalifikace piloti Mercedesu, kteří jeli zahřívací kolo velmi pomalu a do závěrečného pokusu v Q3 vyrazili až v posledních sekundách.

Těsně před vypršením časového limitu stihl začít svůj pokus také Verstappen, jeho týmovému kolegovi Sergiu Pérezovi se to ale nepodařilo. Přesto si časem zajetým v prvním pokusu udržel čtvrté místo pro start závodu.

„Měl jsem pocit, že jsme vůz postupem kvalifikace vylepšovali. Byla velká škoda, že jsme ztratili to poslední kolo, protože podle mě mělo dobrý potenciál. Mysleli jsme si, že máme velkou rezervu, se kterou můžeme pracovat, bohužel tomu tak nebylo a já v podstatě přišel o svůj poslední pokus,“ řekl Pérez.