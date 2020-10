Oba renaulty potřetí v řadě v Q3

Lépe skončil Ricciardo, který s časem 1:26.223 obsadil šesté místo a vyrazí z třetí řady vedle Alexandera Albona z Red Bullu.

„S dnešní kvalifikací jsem spokojen a šesté místo je po nás dobrou startovní pozicí. Byla to zábavná sobota s nabitým tréninkem a hektickou kvalifikací. Všichni byli na trati v podobnou chvíli,“ řekl Ricciardo.

„Není to nejlepší příprava, vůz ale známe dostatečně dobře. Víme, že to v závodě bude vyrovnané, jsem ale nadšený a myslím, že můžeme bojovat o nejlepší šestku. Uvidíme, jak vydrží měkká sada, vypadá to totiž, že by se mohla drolit. Ať bude sucho nebo mokro, měl by to být zajímavý závod.“

Ocon poprvé na Nürburgringu s F1

Během sobotního tréninku a kvalifikace se Esteban Ocon poprvé v kariéře vydal na okruh Nürburgring ve voze formule 1, na kterém se F1 jela naposledy v roce 2013.

„Byla to pro nás dobrá kvalifikace, obzvlášť jen po jednom tréninku. Se sedmým místem jsem spokojen. Měli jsme velmi omezené znalosti trati, když jsme včera (v pátek) nejezdili a dnes jsme měli jen jeden trénink. Připravili jsme vůz pro kvalifikaci a od Q1 si vůz vedl velmi dobře,“ pochvaluje si Ocon.

„Zítra vstoupíme do neznáma, protože jsem na měkké sadě jel jen dnes v tréninku a kvalifikaci. Uvidíme, jak dlouho vydrží pneumatiky v závodě.“