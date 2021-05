Oba piloti McLarenu si v závodě polepšili a znovu bodovali

Norris startoval sedmý a v cíli obsadil páté místo.

„S dneškem jsem velmi spokojen. Celý tým předvedl dobrý závod a skvělou strategii. V prvních kolech po startu jsem předjel všechny, před které jsem se potřeboval dostat,“ řekl Norris.

„Mám opravdu radost za každého v týmu a jsem spokojen i se svou výkonností. Získali jsme dobré body a páté místo bylo maximem, kterého jsme dnes mohli dosáhnout, takže jsem velmi šťastný. Velké díky všem tady a v továrně za jejich tvrdou práci.“

Ricciardo dal zapomenout na výpadek v Q1

V sobotní kvalifikaci Daniel Ricciardo nepostoupil ani z první části, když do závodu startoval až z 16. místa. Stíhací jízdu dotáhl až na devátou pozici, za kterou získal dva body.

„Dnes byl rozhodně lepší den. Dokázal jsem udělat to, co jsem si stanovil a předjet pár aut, měl jsem pár soubojů a dostal jsem ze sebe vztek ze včera, takže to bylo dobré,“ řekl Ricciardo.

„Myslím, že v závodě byly opravdu pozitivní momenty a já odjel další závodní vzdálenost. Mám pocit, že mám pro tým nějakou zpětnou vazbu. Určitě cítím některé věci, které mě drží zpět. Myslím, že jsou tu věci, které můžeme vyřešit nastavením, a pak přijdou nějaká vylepšení.“