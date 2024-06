Oba jezdci McLarenu budou do sprintu startovat hned za Verstappenem

Lando Norris ztratil na Verstappena méně než desetinu sekundy. Pokud budeme rozstřel počítat mezi kvalifikace, tak to bylo znovu velmi těsné.

Oscar Piastri ztratil už více – 3 desetiny jsou na Red Bull Ringu dost, ale i tak mu to stačilo na třetí místo.

„Bylo to těsné, jako celý rok, takže žádný rozdíl. Muselo to být pěkné kolo od Maxe. Je to dobrá pozice pro zítřejší závod,“ komentoval rozstřel Lando Norris pro web F1.

Norris byl dotázán, zda si je jistý, že dokáže ve sprintu bojovat s Verstappenem. „Podle toho, co v tuto chvíli vidíme, ano, ale jistí si nemůžeme být ničím.“

Oscar Piastri uvedl, že nezajel dobré kolo. „Myslím, že pozice je samozřejmě docela dobrá, ale poslední kolo bylo... pár zatáček jsem mohl zvládnout lépe. Myslím, že je pěkné alespoň vidět, kde je (ztracený) čas.“

„Minulý víkend to bylo trochu drsné, a tak mám pocit, že jsme se vrátili do tempa. A nové přední křídlo fungovalo dobře.“

„Odstup od Maxe není obrovský a vím, že v tom kole bylo několik velkých chyb, takže si myslím, že jsme určitě ve hře.“