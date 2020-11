Oba jezdci Ferrari skončili už v Q2, Vettel porazil Leclerca

V kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu obsadil Sebastian Vettel jedenácté místo. Na postup do Q3, kam se nedostal už posledních jedenáct kvalifikací, mu scházelo 141 tisícin sekundy.

„Bylo to velmi náročné a vyrovnané. Myslím, že druhý sektor nebyl ideální. Byl jsem příliš blízko Georgovi (Russellovi), to asi nepomohlo. A poté, co jsem v posledním sektoru musel skoro zastavit, jsem měl problém přimět přední pneumatiky fungovat,“ řekl Vettel, který letos počtvrté porazil v kvalifikaci týmového kolegu Charlese Leclerca.

„Možná tam byl nějaký čas, druhý sektor nebyl čistý. Celkově jsme více méně tam, kam celý tento víkend patříme. Závod je zítra a v závodě to není o jednom kole, takže uvidíme, co můžeme udělat.“

V průběhu celého víkendu se všichni jezdci trápí s pneumatikami. Všech deset pilotů v Q3 se kvalifikovalo na střední sadě. Problémy mělo také Ferrari, které podle Vettela musí zvolit správnou strategii, aby v závodě dosáhlo na body.

„Tato trať je velmi drsná k pneumatikám. Zítra (v neděli) bude klíčové je zvládnout. Myslím, že pokud budeme lstiví jako liška, máme dobrou šanci. Když ne, bude to pro nás dlouhý závod. Stále věřím, že existuje velká šance na body.“

Leclerc je zklamaný

Dvanáctý Charles Leclerc mohl podle svých slov zajet v kvalifikaci lepší čas. Monačan podruhé za sebou nepostoupil do Q3. Stejně jako Vettel však bude mít volnou ruku při výběru směsi pneumatik pro start závodu.

„Vždy to může být lepší, myslím ale, že tak je to u všech. Myslím, že ve čtvrté zatáčce jsem ztratil poměrně dost, ale je to tak. Startujeme jedenáctí a dvanáctí. Jsme první s volbou pneumatik,“ řekl Leclerc.

„Nevím, jak moc z toho můžeme vytěžit, protože jsem si jistý, že startovat na střední sadě není pro nejlepší desítku nejhorší. My ale odvedli maximum.“