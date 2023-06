Oba jezdci Astonu Martin v Kanadě na pódiu? Dost agresivní cíl, říká Alonso

Lawrence Stroll věří, že v Kanadě uvidí oba jezdce Astonu Martin na stupních vítězů.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Fernando Alonso letos už stupně vítězů získal. Ve Španělsku to nevyšlo. Vrátí se v Kanadě zpět na pódium a doprovodí ho tam i Lance Stroll? Majitel týmu Lawrence Stroll v to věří.

„Člověk nikdy neví. Ale je to pro tento víkend agresivní cíl,“ reagoval Alonso na slova svého šéfa.

„Ale známe Lawrence, jeho ambice jsou vždy extrémně vysoké. Budeme se snažit, aby byl ve své domácí velké ceně šťastný a hrdý.“

Alonso získal jedno ze svých zatím 32 vítězství právě v Montrealu. V roce 2006 porazil s náskokem dvou sekund Michaela Schumachera.

Alonso popsal, co je potřeba k tomu, aby byl na trati rychlý. „Musíte mít důvěru v auto, je to stejné jako na městském okruhu. Dostáváte se velmi blízko ke zdem a musíte jezdit i agresivně po obrubnících. Je to velmi hrbolatý okruh, počasí zde obvykle hraje roli a stejně tomu tak bude o tomto víkendu.“

„Mít nějaké zkušenosti je vždy dobré. Je to moje sedmnáctá nebo osmnáctá Velká cena Kanady, takže to vždy pomůže.“