Oakes se nebrání tomu, aby se Ocon s Alpine řádně rozloučil. Může mít i čestnou stráž, říká

Ačkoliv je Esteban Ocon dosud jediným jezdcem, který dokázal pro Alpine vybojovat vítězství, a pro stáj z Enstone odjel celkem pět sezon, jeho rozloučení s francouzským týmem nebylo zrovna idylické.

Na tom, že se cesty Ocona a Alpine rozdělí již po letošní sezoně, kdy francouzskému pilotovi končila smlouva, se obě strany dohodly již po VC Monaka.

Ocon však své angažmá v Alpine ukončil ještě dřív, když se s týmem domluvil, že nenastoupí do finále v Abú Zabí s tím, že ho za to tým nechá absolvovat posezonní testy již se stájí Haas, pro kterou bude závodit od roku 2025.

Osmadvacetiletý závodník tak přišel o možnost se s týmem plnohodnotně rozloučit.

„Stovkám tvrdě pracujících mužů a žen v Enstone a Viry se omlouvám, že se s vámi nebudu moci osobně setkat a pořádně se rozloučit. Jak víte, v plánu bylo závodit naposledy tento víkend (v Abú Zabí, pozn. red.) a v následném týdnu se osobně rozloučit. Na obojí jsem se moc těšil. Nechtěl jsem, aby to skončilo takhle. Svět F1 je ale malý a jsem si jistý, že se s mnohými z vás brzy opět uvidím,“ uvedl Ocon poté, co bylo oznámeno, že ho pro závod v Abú Zabí nahradí nováček Jack Doohan.

Z vyjádření Ocona je patrné, že chtěl Francouz ukončit své působení v Alpine jiným způsobem. Úplně pak nebyla vysvětlena ani dohoda, na základě které bylo Oconovi umožněno testovat s Haasem ještě před koncem letošního roku.

Objevily se totiž informace, že test Ocona s americkou stájí byl již předem domluven, takže ústupek v podobě vzdání se účasti v posledním závodě neměl být původně nutný.

Oficiálně chtěl tým Alpine využít dřívějšího konce Ocona k tomu, aby Doohan získal závodní zkušenost v F1 ještě letos. Neoficiálně pak mohl hrát roli fakt, že Alpine v Abú Zabí bojoval s Haasem, tedy budoucím zaměstnavatelem Ocona, o šestou příčku v Poháru konstruktérů.

Ať už byly okolnosti Oconova odchodu z Alpine jakékoliv, šéf francouzské stáje Oliver Oakes se nechal slyšet, že rozhodně nemá problém s tím, aby se nyní již bývalý pilot týmu dočkal řádné rozlučky.

„Esteban může mít čestnou stráž, jestli chce. Stačí, když se u nás zastaví, myslím to vážně,“ uvedl Oakes, jehož slova cituje Autosport.

„Podívejte, lidé říkají určité věci (že s Oconem nebylo dobře zacházeno, pozn. red.), ale není to tak. Nakonec měl možnost volby. Rozhodl se, že s novým týmem začne dříve. To je v pořádku, jsem s tím smířený. Psali jsme si... Klidně může přijet do Enstone, pokud chce, můžeme to udělat tak, jak bylo vše naplánováno. Byl velkou součástí týmu, nejen v předchozích letech, ale i během mého krátkého působení,“ poznamenal teprve 35letý šéf stáje.

„Mám k němu velký obdiv, ale také si myslím, že musíme dělat to, co je pro nás správné. A tím bylo dostat Jacka do auta co nejdříve,“ dodal Oakes.