O zrušení závodu jsme fanoušky nemohli informovat dříve, hájí se promotér VC Austrálie

Brány okruhu v Albert Parku se měly otevřít v pátek v 8:45. A zatímco u vchodů se již tvořily dlouhé fronty fanoušků, vedení závodu s F1, FIA a zástupci státu Viktorie jednalo o tom, zda se závodní program uskuteční.

Kolem desáté hodiny místního času přišlo oznámení, že se Velká cena Austrálie ruší. Její šéf Paul Little se omluvil fanouškům.

„Za zástupce Velké ceny Austrálie se chci omluvit našim fanouškům. Zdraví a bezpečnost týmů, lidí a celé komunity musí mít přednost,“ řekl.

Už ve čtvrtek večer přišla zpráva, že jeden ze zaměstnanců týmu McLaren měl pozitivní test na koronavirus Covid-19. Tým se proto rozhodl závodu nezúčastnit. Little nicméně říká, že nebyla šance informovat diváky o zrušení závodu dříve.

„Jsme si velmi dobře vědomi naší odpovědnosti vůči fanouškům. Věděli jsme, že se snaží dostat přes bránu. Stále jsme se řídili pokyny zdravotnických organizací a to až do deváté hodiny. Věděli jsme, že tam ty obavy byly, ráno jsme ale skutečně museli znovu mluvit s formulí 1 a FIA,“ řekl Little důvody ranní schůzky.

„Jednali jsme o tom asi do půl třetí ráno. Znovu jsme o tom začali diskutovat brzy ráno a konečné rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy bylo vydáno tiskové prohlášení a naši fanoušci u vstupu o tom byli informováni. Nemyslím si, že by to šlo udělat ještě rychleji.“

