O víkendu musíme být konzistentnější, říká Vasseur

Jezdci Ferrari a zejména Charles Leclerc měli v Singapuru dobré tempo. Bohužel jejich závod do značné míry definovaly startovní pozice. Leclercovi v Q3 smazali čas, Sainz boural. Oba tak startovali z konce první desítky.

„Dnes bylo těžké získat lepší výsledek,“ řekl po závodě Fred Vasseur, kterého cituje formu1a.uno.

„Samotný závod byl velmi dobrý, měli jsme velmi dobré tempo. Náš problém byl v sobotu, v závodě jsme měli v posledních 25 kolech, ve volném vzduchu, tempo Landa Norrise.“

Leclercovi sice v Q2 smazali čas, ale jeho tempo ani tak nebylo dobré – pokud by o čas nepřišel, byl by sedmý. Objevily se informce, že neměl dostatečně ohřáté pneumatiky. Podle Vasseura to ale bylo jinak.

„Žádný problém s ohřívači pneumatik. V boxové uličce probíhá obvyklá hra. Nikdo nechce vyjet první, ale ani poslední. Tam jsme ztratili teplotu. Ve výjezdovém kole jsme snažili dostat zpět do ideálního okna, ale přišel ten výlet mimo trať v zatáčce 1-2, protože musíte najít poslední setinu nebo kilometr rychlosti navíc, a to je vždy těžké! Je to součást hry.“

„Je stále dobré skončit takto. Nakonec, kdybych si měl vybrat, raději bych měl špatnou sobotu a dobrý závod, který by to vynahradil, než jen špatný závod. Do přestávky můžeme jít s pozitivní náladou! Ve volném vzduchu jsme dokázali, že jsme rychlejší než Red Bull, a od pátku jsme byli rychlí, možná dokonce nejrychlejší.“

„Až do Q2 jsme tam byli s Norrisem, v závodě také. Stačila malá chyba, ale to si teď nikdo nemůže dovolit. O víkendu musíme být konzistentnější. Z chyb se těžko vzpamatováváme.“

„Na městských okruzích se nám daří a víme, že potenciál vozu byl lepší než výsledek. Ale víme, kde jsme nepředvedli nejlepší výkon. Začali jsme vzadu a v Singapuru je to těžké. S provedením závodu jsem spokojen. Dobrá strategie, dobré zastávky v boxech, dobré tempo. V závodě šlo všechno dobře,“ řekl Vasseur.

F1 nyní čeká přestávka. V Austinu se pojede až ve druhé polovině října. Očekává se, že do USA přivezou týmy nové díly – i se zaměřením na příští rok. Ferrari nebude výjimkou.

„My, stejně jako mnoho dalších, přivezeme do Austinu nové díly. Na voze pro rok 2025 už pracujeme, ale uděláme vše pro to, abychom přivezli něco i na SF-24.“