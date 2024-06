O víkendu jsem předvedl opravdu špatný výkon, říká Hamilton

„O víkendu jsem předvedl opravdu špatný výkon,“ řekl Hamilton pro Sky F1.

„Během kvalifikace se do toho promítly některé další věci, ale hlavně jsem to byl já sám. V neděli to byl jeden z nejhorších závodů, které jsem jel. Zkrátka spousta chyb... ale samozřejmě kdybych se kvalifikoval lépe, byl bych na mnohem lepší pozici. Je to tak, jak to je. Vracím se k rýsovacímu prknu.“

Mercedes přesto zajel v Kanadě letošní nejlepší závod a díky Russellovi získal i první pódium. Hamilton je přesvědčen, že se v průběhu sezony dočká dalších pozitivních výsledků.

„Jsou tu i pozitivní věci. Všem v továrně patří velký dík za pokrok v tomto autě. Stává se z něj auto, se kterým můžeme bojovat. To je do další části sezony opravdu pozitivní.“

Chyba při souboji s Piastrim mě stála šanci bojovat s Verstappenem o vítězství, myslí si Russell

„Vím, že nás čekají další vylepšení, bude to těsný souboj. Pokud budu mít v pořádku hlavu, dosáhnu v určité fázi lepších výsledků. Tento víkend bylo auto schopné vyhrát, proto to není tak skvělý pocit. Vezmeme body, budeme pokračovat a snažit se dál.“