O Vettelovi jsme nikdy neuvažovali, říká Brown

Pro Browna nebyl odchod Carlose Sainze juniora k Ferrari překvapením, protože jednání o přestupu probíhala už od zimních měsíců. Souběžně s jednáním o příchodu Španěla k italské stáji začali zástupci McLarenu probírat s Danielem Ricciardem možnost jeho příchodu do Wokingu. Australan byl pro britskou stáj hlavní přestupovou prioritou.

„Daniela jsme chtěli získat už před několika lety a těsně nám to nevyšlo. Fandili jsme mu už nějakou dobu,“ rozpovídal se o pozadí přestupu Brown pro Sky F1.

„Jenomže z Red Bullu zamířil do Renaultu a my přivedli Carlose a Landa, kteří odváděli fantastickou práci.“

„Pak vše došlo do situace, kdy u nás Carlos neměl smlouvu pro sezónu 2021 a na stole mu ležely nějaké nabídky. Bude nám chybět, odvedl skvělou práci, teď ale máme v autě vítěze sedmi závodů a to už nemůže být více vzrušující,“ věří Brown.

Od chvíle, kdy Ricciardo opustil Red Bull, mu byl McLaren na blízku a tudíž dávalo smysl, že by měl Sainze nahradit právě on. Těmito slovy to popisuje Zak Brown. Sainz dostal svolení k jednání se Scuderií po skončení loňské sezóny poté, co celou situaci probral s Brownem a Andreasem Seidlem, šéfem závodního týmu pro formuli 1 a bývalým bossem Porsche, který německou značku v projektu LMP 1 dotáhl k zisku tří pohárů konstruktérů ve WEC a třem triumfům v Le Mans.

„Ve formuli 1 jsem se naučil neočekávat nic kromě toho, co je neočekávané. Po sezóně jsme s Carlosem začali probírat jeho budoucnost a řešili jsme, jestli by raději jezdil pro McLaren, nebo pro Ferrari,“ řekl dále Brown.

„S Carlosem, jeho otcem i manažery máme velmi otevřený vztah. Na tom, jak rychle jsme oznámili příchod Daniela, nebylo nic překvapivého. Stejně tak na odchodu Carlose. Všichni jsme se účastnili celého procesu.“

Vettela jsme nechtěli

Po oznámení odchodu Sebastiana Vettela od Ferrari se okamžitě začalo spekulovat o tom, že by německý čtyřnásobný mistr světa mohl zamířit do McLarenu. Podle Browna však britská stáj o podepsání smlouvy s Vettelem reálně nikdy neuvažovala.

„Sebastian je pochopitelně skvělý jezdec a čtyřnásobný šampion. Po sezóně nám ale bylo jasné, že budeme pokračovat s Carlosem, nebo přivedeme Daniela.“

„Při pozdním oznámení Vettelova odchodu jsme už byli docela daleko (s vyjednáváním o příchodu Ricciarda; pozn. red.).“

Variantou pro Vettelovo pokračování ve formuli 1 i v příštím roce je aktuálně prázdná sedačka u Renaultu, podle Zaka Browna by však Němec mohl také ukončit kariéru.

„V tuhle chvíli nepanuje v garáži Ferrari to nejhezčí prostředí s jezdci a manažery, není to úplně šťastná rodina. Proto si myslím, že bychom mohli vidět skvělou sezónu 2020. To, k čemu došlo loni v Brazílii, bylo nevyhnutelné a vše k tomu směřovalo (vzájemná kolize Vettela a Leclerca; pozn. red.). Pro tento rok očekávám víc podobných věcí,“ uzavřel Brown.

