O Verstappena v Maranellu nestojí. Jezdecká sestava zůstane příští rok stejná, říká Binotto

Před víkendem v Rakousku se objevily informace, že by Max Verstappen mohl kvůli horším výsledkům Red Bullu předčasně ukončit současnou smlouvu a odejít do Mercedesu nebo do Ferrari. Po prvním vítězství s Hondou tyto spekulace nejspíše utichnou.

Mattia Binotto čelil dotazům, zda by Ferrari v případě potřeby nahradilo Vettela Verstappenem. Objevily se totiž i další spekulace, podle kterých by se mohl následně Vettel přesunout zpět do Red Bullu.

„Ne, určitě ne,“ řekl šéf Scuderie pro Sky Sports. „Máme dva jezdce s platnými smlouvami a jsme velmi spokojeni. Naše jezdecká sestava je pro příští rok pevná a neexistují důvody, proč bychom ji měli měnit. Myslím, že v tomto ohledu jsou věci v pořádku.“

Leclerc se dříve nebo později dočká

Charles Leclerc vedl v Rakousku většinu závodu, ale nakonec se prvního vítězství nedočkal.

„Po kvalifikaci to bylo velmi optimistické a po prvních kolech kontroloval závod a viděl se v dobré pozici.“

„Ale to je na sportu to dobré. Šachovnicový prapor je až na konci závodu a může se stát cokoliv. Myslím, že se na další závody dívá jako na novou výzvu a je velmi hladový, takže jsem si jistý, že dříve nebo později přijde jeho čas.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek