O udržení sedačky v F1 budu bojovat až do konce, říká Sargeant

Již od konce minulé sezony média spekulují o tom, že by Williams mohl nahradit Logana Sargeanta někým jiným.

Mladý Američan nicméně získal pro letošek ještě jednu šanci, takže jej ve voze britského týmu vídáme i v probíhající sezoně.

Zda to však bude platit i v roce 2025 je momentálně velmi nejisté. Nejčastěji se pak mluví o tom, že by místo po boku Alexandera Albona mohl zaujmout Carlos Sainz.

„Slýchám různý šum, už ani nevím, jak dlouho. Jde ze všech stran,“ říká na toto téma Sargeant, kterého cituje Autosport.

„Přesto dělám každý závodní víkend pro všechny tvrdě pracující členy našeho týmu maximum. Jsem tu také kvůli sobě, chci si dokázat, že se mohu stále zlepšovat a že na to mám. V hlavě mám fakta a vím, že v této sezoně odvádím dobrou práci, vzhledem k tomu, jakou techniku mám k dispozici. To je pro mě nejdůležitější,“ nechal se slyšet rodák z Floridy.

„Jsem opravdu hrdý na to, co předvádím a jak se snažím podávat výkony, i když vždy nemám k dispozici auto, které by mi umožnilo dojíždět vysoko. Jsem bojovník. Budu bojovat bez ohledu na to, jaká je situace. Budu bojovat až do konce,“ dodal Sargeant, který za sezonu a půl v F1 vybojoval jeden bod –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vloni v Austinu.