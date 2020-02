O teplotu pneumatik v případě DAS nejde, shodují se Newey a Isola

Auto Motor und Sport včera přinesl zprávu, že systém DAS může snížit ochlazování pneumatik na rovince. Podle Maria Isoly z Pirelli a Adriana Neweyho z Red Bullu to ale nejspíše tak nebude.

Podle Pirelli ztratí pneumatiky na rovince 20 stupňů. Samozřejmě platí, že pokud by to dokázal někdo zvrátit a teplota pneumatik klesla méně, měl by zajímavou výhodu, i když je otázkou, jak velkou a zda by tím nezvýšil opotřebení pneumatik.

Isola ale dále uvedl, že pokud se pneumatiky narovnají (jak to dělá systém DAS), tak teplota spadne o dalších 5 stupňů. Mercedes se tak naopak připravuje o přilnavost v první zatáčce za rovinkou, i když zřejmě jen nepatrně.

Otázka zní: co je důležitější pro čas kola? Maximální rychlost nebo rychlost v zatáčkách. Může se to lišit v závislosti na okruhu.

Newey: nechápu, jak to může být legální

„Regulace tepoty pneumatik mi nestačí,“ řekl Adrian Newey pro Auto Motor und Sport. „Musí existovat aerodynamické důvody.“

„Je pro mě těžké pochopit, jak to může být legální. Jezdec neřídí auto tím, že potáhne volant k sobě, nebo ho odtlačí pryč.“

Newey také uvedl, že řešení může být nebezpečné, ale FIA si to zjevně nemyslí a sloupek řízení Mercedesu považuje za jeden z nejbezpečnějších na startovním roštu.

Od příštího roku by mělo být řešení zakázáno. Je to tak uvedeno v pravidlech, které vydala FIA už vloni. Podle všeho to s DAS nesouvisí.

Již několik let ale existuje v pravidlech pasáž, která umožňuje FIA zakázat jakoukoliv inovaci po jednom roce používání, pokud se Komise formule 1 domnívá, že tento vynález nepředstavuje žádnou zvláštní hodnotu pro formuli 1 nebo přináší náklady navíc.

V takovém případě je dotyčný tým povinen tuto technologii zveřejnit se všemi podrobnostmi a funkcemi. Ale až na konci sezóny.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli