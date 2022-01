O technickou stránku F1 se příliš nezajímám, přiznává Ricciardo

Zatímco někteří další jezdci ve formuli 1 jsou známí svým zájmem o techniku a nastavení vozu, když například Sebastian Vettel po vzoru Michaela Schumachera nebo Alaina Prosta chce vědět, jak věci fungují.

Ricciardo k tomu ale přistupuje jinak. Jak řekl v australském podcastu Gypsy Tales, aktivně se této oblasti vyhýbá, aby si zachoval „bezstarostnější“ styl řízení.

„Líbí se mi, že toho moc nevím. Raději věnuji více energie do řízení. Nutí mě to přistupovat k tomu s trochu bezstarostnějším přístupem. Myslím, že mi to pomáhá lépe jezdit, podávat lepší výkon a zbavit se tlaku.

„Mou silnou stránkou v řízení je zpětná vazba. Jsem opravdu dobrý v tom, že cítím, co auto dělá a předávám to zpět týmu, takže je to po technické stránce tak, jak to cítím.“

Ricciardovým přátelům podle Australana připadá velmi vtipné, že řídí jedny z nejpokročilejších a technicky nejsofistikovanějších vozů na světě, ale sám by jen sotva vyměnil svíčku nebo pneumatiku na svém osobním voze.

V podcastu také zavzpomínal na přechod ze závodění v rodné Austrálii na mezinárodní scénu a na svůj první závod ve F1 v roce 2011 na Silverstonu s týmem HRT.

„Bylo těžké přijít z Austrálie a dostat se do F1 a do tohoto světa. Na celém světě je mnoho oblastí, které jsou od toho dost odpojené, a Perth je určitě jednou z nich,“ říká Australan.

„F1 byla na piedestalu. Byl jsem z toho nadšený. A o pár let později jsem tam. Byl tam Schumacher a další, které jsem měl jako kluk za idoly, a říkal jsem si 'Jak jsem se sem dostal?!'. Zpočátku jsem z toho byl určitě ohromený. Musel jsem se v tom zorientovat a věřit tomu, že sem patřím.“

Ricciardo se sám neřadí k talentovaným jezdcům, kteří zářili v šesti letech na závodní dráze.

„Očividně jsem byl dobrý, ale nebyl jsem dominantní. Nebyly tam žádné známky, které by říkaly, že to dokážu. Snažíte se ze všech kolem sebe udělat normální lidi, aby nevypadali tak nadlidsky. I když je to Schumacher, Alonso, Räikkönen, i oni si stále museli projít stejnou cestou. Jednoduše jsem si musel věřit, že jsem se tam dostal z nějakého důvodu.“