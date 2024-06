O své budoucnosti nepřemýšlím. Chci hlavně podávat stabilně dobré výkony, tvrdí Ricciardo

Ačkoliv se letošní ročník F1 pro Daniela Ricciarda nevyvíjí tak, jak by si nejspíš představoval, vše nasvědčuje tomu, že populární Australan bude pro RB závodit i v příštím roce.

„Jsme spokojeni s výkony obou našich jezdců,“ uvedl výkonný ředitel týmu RB Peter Bayer, který zároveň naznačil, že by si stáj z Faenzy ráda ponechala Júkiho Cunodu i Daniela Ricciarda i pro příští sezonu.

„Abych byl upřímný, moc jsem o mé budoucnosti nepřemýšlel. Slyšet něco takového je skvělé. Byl bych ale rád, kdyby se mi dařilo dobře konzistentně,“ prohlásil Ricciardo, kterého cituje web RacingNews365.

„Nejsem úplně spokojený s tím, že mám určité rezervy. Myslím, že mě to trochu frustruje. Tým je ale skvělý,“ přiznal během víkendu letošní Velké ceny Monaka osminásobný vítěz závodu F1.

I proto se brzy 35letý Ricciardo soustředí na to, aby dokázal z letošního monopostu RB vytěžit více, než se mu zatím daří.

„Tým mě opravdu velmi podporuje. Samozřejmě vědí, čeho jsem schopen, ale letos je to prostě trochu větší boj. Soustředím se tedy na výkonnost místo toho, abych byl pohodlný nebo se těšil na to, co přinese budoucnost,“ dodal Ricciardo.