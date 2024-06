O služby Sainze má mít zájem také Alpine

Mezi jezdci F1, kteří stále nemají smlouvu pro sezonu 2025, je Carlos Sainz tím „nejžhavějším zbožím“.

V poslední době se nejvíce spekulovalo o tom, že by zkušený Španěl mohl zamířit do Williamsu, nebo do Sauberu, ze kterého se v roce 2026 stane tovární tým Audi.

Po Velké ceně Španělska však nyní britský Autosport přišel s informací, že do boje o získání trojnásobného vítěze závodu F1 vstoupil také Alpine, jenž je po mizerném vstupu do aktuální sezony v posledních týdnech na vzestupu. Řady týmu Alpine navíc nedávno rozšířil silný zákulisní hráč Flavio Briatore, jenž zaujal roli poradce.

Pokud by nakonec Sainz s francouzskou ekipou podepsal smlouvu, nebylo by to pro něj první angažmá v týmu, který sídlí v britském Enstone. Rodák z Madridu by totiž navázal na roky 2017 až 2018, kdy hájil barvy Renaultu, tedy nástupce stáje Alpine.