O slíbený test s Mercedesem mám stále zájem. Rád bych si vyzkoušel současnou generaci vozu F1, říká Grosjean

Romain Grosjean ukončil svoji kariéru ve formuli 1 ne zrovna ideálním způsobem, a to těžkou nehodou během GP Bahrajnu 2020, během které společně prorazil svodidla a následně sotva unikl z hořícího monopostu.

Tým Mercedes mu následně slíbil, že mu umožní test s některým z jeho starších vozů, aby se Francouz mohl se svým účinkováním ve formuli 1 rozloučit příjemněji.

Ke slíbenému testu však zatím nedošlo, a to přesto, že Grosjean již navštívil továrnu Mercedesu, aby si nechal vyrobit sedačku, která musí být tzv. na míru.

O tom, jak se situace s testem vyvíjí, nedávno Grosjean, který momentálně mj. závodí v seriálu IndyCar, promluvil v rozhovoru pro magazín GP Racing.

Na dotaz, zda má o jízdu s monopostem stáje zájem, odpověděl:

„Ano, rozhodně. Ještě jsme si nenašli čas, což je ale moje chyba. Není to ale snadné, jelikož mě čeká 30 závodních víkendů. Vy si stěžujete na 24 víkendů v F1, ale já jich mám 18 v IndyCar, sedm ve vytrvalostních závodech a pět v F1 s Canal+ (v roli TV experta, pozn. red.). Není tedy snadné přidat nějaký test.“

Závodník, který letos v IndyCar bude hájit barvy týmu Juncos Hollinger Racing, zatímco ve vytrvalostních závodech bude reprezentovat značku Lamborghini, nicméně přiznal, že by si v rámci rozlučkového testu s F1 rád vyzkoušel vůz současné generace. Tedy s vozem ze sezony 2022 a mladším.

„Sobecky se test snažím oddálit, abych si mohl vyzkoušet současnou generaci vozů F1. Kdykoliv se vidím s Totem (Wolffem, šéfem Mercedesu), tak mi to vždy potvrdí. Bylo by skutečně skvělé vrátit se do vozu F1,“ uzavřel toto téma Grosjean.