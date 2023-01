O prodloužení smlouvy s Mickem Schumacherem jsme vážně uvažovali, tvrdí Steiner

Již od loňského léta média spekulovala o tom, že tým Haas nejspíše neprodlouží spolupráci s Mickem Schumacherem pro sezonu 2023. I když se prognózy naplnily, podle Günthera Steinera se o osudu Němce rozhodlo až později.

O tom, zda bude Mick Schumacher závodit pro Haas i v sezoně 2023, se toho v minulém roce napsalo hodně. I když se Němec prodloužení smlouvy nakonec nedočkal, podle šéfa stáje Günthera Steinera to tým dlouho a vážně zvažoval.

„Rozhodně ano,“ odpověděl podle webu Motorsportweek Steiner na otázku, zda tým opravdu vážně usiloval o tom, že by si Schumachera ponechal i pro nadcházející sezonu.

Mick se hodně zlepšil, všichni jste to viděli, to vám nemusím říkat. A proto nám to trvalo tak dlouho,“ uvedl boss týmu Hass, který se nakonec rozhodl nahradit Schumachera dalším německým pilotem – Nikem Hülkenbergem.

„Tohle rozhodnutí jsme neudělali už před létem, jak si někteří lidé myslí. Trvalo nám dlouho, než jsme se rozhodli, co je pro tým nejlepší, jak jsem vždy říkal. V některých závodech jel tvrdě a dobře,“ řekl Steiner na adresu Schumachera.

Podle šéfa stáje Haas však nemohl konečný verdikt týmu ovlivnit nějaký jednorázový skvělý výsledek.

„Nic by se nezměnilo. Takové rozhodnutí nemůžete udělat na základě emocí z jednoho závodu nebo jednoho výsledku kvalifikace – to by bylo špatně v obou směrech,“ uzavřel Steiner.