O penězích se s Lewisem na přímo nebavíme, řekl Wolff k jednání o nové smlouvě

Šéf Mercedesu Toto Wolff přiblížil, jak probíhají jednání mezi ním a Lewisem Hamiltonem o nové jezdecké smlouvě.

Lewis Hamilton závodí pro Mercedes již jedenáctým rokem. Letošní sezona je pro něj specifická v tom, že mu na jejím konci končí smlouva s německou stájí.

I když vše nasvědčuje tomu, že se obě strany opět domluví na pokračování spolupráce, neznamená to, že by vyjednávání nedoprovázely těžkosti.

Asi nikoho nepřekvapí, že ty hlavní z nich se týkají financí. Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa vše navíc komplikuje fakt, že jsou s Lewisem Hamiltonem přátelé.

„Každé tři roky víme, že máme tuto chvíli. Je to jako vyjednávat o finančních podmínkách s nejlepším přítelem. Jak to řešit? Normálně takovou situaci nezažíváte,“ řekl Wolff pro americkou ESPN.

„Chci pro něj to nejlepší, ale v mojí roli potřebuji to nejlepší pro tým. Může to být jediný okamžik za deset nebo jedenáct let, kdy jsme spolu a naše cíle se rozcházejí. Mluvit s přítelem o penězích je prostě těžké,“ přiznal 51letý Rakušan s tím, že jednání ulehčuje Hamiltonova manažerka Penny Thowová.

„Penny pomáhá. Penny nás drží na uzdě a našli jsme s ní dobrý modus operandi, jak spolu mluvit. S Lewisem se vyhýbáme vzájemným rozhovorům o penězích, ale s Penny mluvíme oba,“ upřesnil Wolff.